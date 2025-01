Il Barcelona Femení ha vinto il quarto posto nella serie Supercopa con il Real Madrid

Il Barcellona ha riaffermato il suo dominio sul Real Madrid vincendo 5-0 nella finale spagnola della Supercopa Femenina domenica e vincendo la competizione per il quarto anno consecutivo.

Caroline Graham Hansen ha aperto le marcature alla mezz’ora prima che Ewa Pajor aggiungesse altri due gol nel primo tempo per concludere efficacemente la partita prima dell’intervallo.

Patri Guijarro segna il quarto gol al 62′ e Alexia Putellas completa la rete nel finale con un colpo di testa da distanza ravvicinata mentre il Barça galoppa per un altro. Classico vincita.

La Supercopa è il primo dei quattro trofei a disposizione del Barça in questa stagione, con il club catalano che punta a ripetere il quadruplo dell’anno scorso, che li ha visti vincere anche la Liga F, la Copa de la Reina e la Champions League.

Il Real Madrid, nel frattempo, cercava il primo trofeo da quando ha assorbito il CD Tacon nel 2020, ma ancora una volta si è scontrato con un Barça di gran lunga superiore.

Le due squadre si sono affrontate 16 volte in tutte le competizioni, anche se è stata la prima volta in finale, con il Barça che ha vinto ogni volta.

Ewa Pajor ha segnato una doppietta mentre il Barcellona dominava il Real Madrid nella finale di domenica. Diego Souto/Getty Images

Domenica a Leganés la squadra di Pere Romeu ha dominato dall’inizio. Pajor si è visto respingere un tiro in apertura dal VAR prima che il tiro deviato di Graham Hansen ingannasse Misa Rodríguez nella porta del Real Madrid e aprisse le porte.

L’attaccante polacco Pajor ha poi segnato due gol veloci prima dell’intervallo, prima trasformando un ritiro di Ona ​​Battle e poi di testa su corner di Graham Hansen.

Il gol di Guijarro è stato un tiro da uomo in campo da 20 yard subito dopo l’ora e lo skipper Putellas ha aggiunto un quinto negli ultimi cinque minuti.

Barça e Real Madrid si incontreranno di nuovo in Liga F alla fine di marzo, con il Barça attualmente in testa alla classifica con 11 punti di vantaggio su Los Blancosat e potenzialmente di più. Classico incontri in altri concorsi.

Entrambe le squadre sono passate ai quarti di finale di Copa de la Reina e Champions League.