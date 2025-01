Il Bayern Monaco ha ingaggiato il centrocampista americano Bajung Darboe (18) dalla LAFC

Il Bayern Monaco ha ingaggiato Bajung Barboe. Andrew Katsampes/ISI Foto/Getty Images

Il Bayern Monaco ha ingaggiato il 18enne trequartista americano Bajung Darboe dalla LAFC.

Darboe ha firmato un “contratto a lungo termine” e si unirà alla squadra riserve del Bayern, ha detto mercoledì il club tedesco.

“Un grande sogno si è avverato. È bello vedere dove mi ha portato il mio viaggio”, ha detto Darboe in una nota.

“È sempre stato un mio grande desiderio poter un giorno indossare la maglia di questo grande club. Il fatto che sia successo adesso mi riempie di grande orgoglio. Faccio ancora fatica con il jet lag ma per il resto mi sento bene e pronto”. inizio.”

Darboe, nato in Gambia, ha giocato due volte per la squadra under 17 degli Stati Uniti. A livello di club, ha giocato per le squadre di riserva di Los Angeles e Philadelphia Union.

Il Bayern e la LAFC hanno un’ampia partnership sotto il marchio Red&Gold Football, focalizzata sullo sviluppo dei giovani giocatori.