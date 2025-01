Il blitz di Steve Spagnuolo potrebbe essere la chiave dei Chiefs per sconfiggere i Bills

KANSAS CITY, Missouri – Ogni anno, alla fine del training camp, Patrick Mahomes tira un sospiro di sollievo sapendo che lui e il resto dei titolari offensivi di Kansas City non devono allenarsi un altro anno contro la difesa basata sulla pressione del coordinatore Steve Spagnuolo schemi.

“Tutto sembra così simile”, ha detto Mahomes del pre-SNAP che i Chiefs cercano di fornire in difesa. “Ma poi ha così tante coperture diverse, blitz e cose diverse che può fare, e quindi non hai mai un’idea di quello che chiamerà perché sembra che lancerà coperture casuali e cose del genere. È difficile prepararsi per questo.

“Mi prepara per la stagione perché ho un Mastermind che va contro tutto il training camp.

Spagnuolo ha ottenuto risultati positivi in ​​molte delle sue 12 stagioni come coordinatore difensivo della NFL. È entrato a far parte dei Chiefs nel 2019 e nelle sue prime cinque stagioni, Kansas City ha vinto il Super Bowl tre volte, incluso ciascuna delle ultime due anni.

Raramente la ferocia della difesa di Spagnuolo è stata così evidente come nella vittoria della divisione della scorsa settimana contro gli Houston Texans. I Chiefs licenziarono otto volte il quarterback CJ Stroud. Stroud è stato licenziato cinque volte solo nel quarto quarto mentre i Chiefs lo hanno affrontato per sette tentativi consecutivi a un certo punto.

L’allenatore dei Chiefs Andy Reid sa cosa vuol dire chiamare le giocate contro Spagnuolo, risalenti a prima del loro arrivo a Kansas City. Per Reid, il talento più grande di Spagnuolo non è necessariamente la creatività dei suoi blitz, ma il suo tocco nella situazione giusta per chiamarli o non chiamarli.

“Fa un ottimo lavoro sapendo quando usare diversi blitz, e questa è metà dell’opera”, ha detto Reid. Dipende da come usi i blitz e da quando li usi, quindi dà una sensazione fantastica.

“Ti dà molti look diversi (ed) è duro contro le diverse combinazioni che ha. Sta facendo un ottimo lavoro.”

George Karlaftis ha avuto tre licenziamenti e sette pressioni da QB nel turno di divisione contro Texani di Houston. I suoi sette licenziamenti nei playoff in carriera sono i secondi per un giocatore dei Chiefs dal 1982. David Eulitt/Getty Images

I Chiefs hanno messo in campo i texani nel quarto quarto con una sequenza difensiva di quattro giocate. I texani, in vantaggio di 20–12, hanno avuto un primo down a Kansas City 40. Spagnuolo ha diretto il blitz nelle quattro giocate successive, con Stroud che ha lanciato passaggi incompleti nelle prime tre. Fine difensiva George Karlaftis ha licenziato Stroud al quarto down. I texani non hanno effettuato un altro punt fuori dal loro 11 fino a fine partita, dopo che i Chiefs hanno calciato un canestro su campo portandosi in vantaggio per 23-12.

Spagnuolo ha detto che nella decisione di blitz o meno conta più dei down, della distanza, del tempo rimanente nel gioco e del punteggio.

“Probabilmente un po’ più di sensazioni che altro,” ha detto Spagnuolo. A loro piace essere aggressivi. Penso che ogni (difensore) e ogni linebacker ti diranno che vogliono un blilitz. Non puoi farlo ogni volta e forse ce n’era qualcuno prima, se torno indietro non ha funzionato come volevamo. Fortunatamente per noi, in questa parte del gioco, i ragazzi hanno eseguito esattamente come lo avevamo preparato e alla fine sono stati positivi per noi. “

La sfida per Spagnuolo e i Chiefs sarà più grande nell’AFC Championship Game di domenica (18:30 ET, CBS) contro i Buffalo Bills. Il quarterback dei Bills Josh Allen è stato esonerato 14 volte durante la stagione regolare di 17 partite e tre volte in due partite di playoff.

I Chiefs non riuscirono a licenziare Allen nella settimana 11, una vittoria per 30–21 dei Bills. Questa settimana, i Chiefs hanno favorito Allen e i Bills dal campo al terzo down meglio di quanto abbiano fatto nella settimana 11, quando Buffalo si è convertito nove volte in 15 tentativi.

Molto di ciò ha a che fare con i passaggi forti ma disciplinati contro Allen.

“Sappiamo che in alcune situazioni punteranno al quarto down”, ha detto Spagnuolo. “Ci piacerebbe portarli al punto in cui riusciremo a farli superare quei terzi down più lunghi. Ma è più facile a dirsi che a farsi con questa squadra di calcio. A causa del quarterback. ”

I passaggi sono migliorati nel corso della stagione. Hanno avuto 21 licenziamenti nelle prime 11 partite della stagione, un periodo che si è concluso dopo che i Chiefs hanno giocato i Bills.

Da allora, i Chiefs hanno avuto 26 licenziamenti in sette partite, di cui otto contro i texani. Questo miglioramento, oltre al tocco di Spagnuolo per alzare la temperatura al momento giusto, fa pensare ai Chiefs di poter portare Allen in modo più efficace dell’ultima volta.

“(Spagnuolo) è stato lì e lo ha fatto”, ha detto Karlaftis. In pratica è tanto forato e lo abbiamo ripassato tante volte. È aperto e onesto e dice: “Guarda, questo è quello che penso” e cose del genere.

“Quando si tratta di giocare, sei semplicemente libero. Vai là fuori ed esibisciti al meglio delle tue capacità.