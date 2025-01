Il Borussia Dortmund ha eliminato Nuri Sahin dopo quattro sconfitte consecutive

Nuri Sahin è stato esonerato dal Borussia Dortmund. Sebastian Widmann/Getty Images

Il Borussia Dortmund ha esonerato l’allenatore Nuri Sahin con la squadra fuori dalla Coppa di Germania e in difficoltà in Bundesliga.

“Purtroppo non siamo riusciti a soddisfare le ambizioni sportive del Borussia Dortmund in questa stagione”, Ha detto Sahin. “Auguro il meglio a questo club speciale.

La notizia arriva dopo che martedì il Dortmund ha perso 2-1 contro il Bologna in Champions League. Il Dortmund era in testa ma ha subito due gol nell’arco di due minuti, crollando alla quarta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni.

“Abbiamo molto rispetto per Nuri Sahin e il suo lavoro”, ha detto il direttore sportivo del Dortmund Lars Ricken. “Speravamo in una collaborazione a lungo termine e fino alla fine abbiamo sperato che insieme avremmo ottenuto una svolta sportiva.

“Dopo quattro sconfitte di fila, dovute a una sola vittoria nelle ultime nove partite e attualmente al decimo posto nella classifica della Bundesliga, purtroppo abbiamo perso la fiducia di poter raggiungere i nostri obiettivi sportivi nell’attuale costellazione. Questa decisione mi ferisce personalmente, ma recentemente abbiamo avuto successo.” ma dopo la partita di Bologna era inevitabile’.

Sahin, nominato sostituto di Edin Terzić a giugno, era destinato a inaugurare una nuova era, ma il regno dell’ex Dortmund si è rivelato di breve durata con la squadra decima in campionato e sembra improbabile che si qualifichi per la Champions League della prossima stagione.

La loro forma in Champions League si è rivelata una sorta di spinta per Sahin, ma la sconfitta di martedì ha fatto fallire Bologna ha spinto la dirigenza del club a lasciare l’ex centrocampista del Real Madrid e del Liverpool.

Terzić ha guidato il Dortmund verso un’improbabile trasferta fino alla finale di Champions League la scorsa stagione, dove è stato battuto 2-0 dal Real Madrid, anche se la forma in campionato della squadra è stata meno impressionante visto che è entrata in Champions League di quest’anno al quinto posto.