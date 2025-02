Mercoledì il calcio australiano ha dichiarato che Kerra non vede l’ora di ritorno di Kerra nel parco giochi dopo che la capitano femminile nazionale ha dichiarato colpevole di abusi razziali, ma l’episodio è partito per alcuni fan e scienziati australiani.

Kerr è stato liberato da una giuria al Kingston Crown Court martedì due anni dopo una disputa ubriaca con un tassista chiamato l’agente di polizia britannico “stupido e bianco”.

L’avvocato di Kerr ha detto alla corte che le sue parole erano un commento sul potere e il privilegio di una donna con un antenato indiano che pensava che la polizia la stesse trattando in modo diverso sulla base del colore della pelle.

Uno dei migliori aggressori del mondo nel calcio femminile e il capitano totemico di Matilda australiano, la liberazione del Chelsea attaccante è stata accolta dai fan domestici sui social media ed è stata accolta dall’organo del governo nazionale sportivo.

Sam Kerr è stato dichiarato colpevole di abuso razziale contro l’ufficiale di polizia britannico. Foto di Leon Neal/Getty Images

“Durante questo periodo, il calcio Australia (FA) ha deciso di sostenersi e continuerà a concentrarsi sulla sua carriera calcistica, alla riabilitazione delle lesioni e al ritorno al gioco”, ha dichiarato FA in una nota.

Il supporto FA è comprensibile, è radicato nell’immenso contributo di Kerro al calcio australiano dentro e fuori il parco giochi.

È la marcatore più alta del paese con 69 gol e nessun altro calciatore locale si sta avvicinando al suo profilo o al potere del branding.

Sebbene solo un ritratto giocato al World World Championship nel 2023, Kerr era il volto dei tornei per i fondatori la cui corsa verso la semifinale era entusiasta della nazione.

Mentre Matilda catturava Kerr, divenne una miniera d’oro per la FA, con una pesante copertura mediatica e enormi folle che partecipavano alle loro partite.

Con l’Australia, ospitando la Coppa femminile asiatica per poco più di un anno, sia i fan di FA che Matilda sperano che Kerr possa tornare dall’intervento al ginocchio e riporre gli obiettivi.

Mentre le lesioni di Kerra potrebbero essere dietro, potrebbe richiedere più tempo per recuperare l’immagine di 31 anni.

Il pubblico australiano occupa una visione opaca degli atleti che si comportano male dentro e fuori dal parco giochi e si aspetta il leader della squadra.

I funzionari tendono a scendere duramente a coloro le cui azioni sono scarsamente riflesse dalle loro squadre e sport.

Steve Smith Cricket è stato bandito per una partita dell’International Criket Council per il suo ruolo nel terreno per gestire la palla quando il Capitano Australia in una partita di prova contro il Sudafrica nel 2018.

L’Australian Cricket Council, tuttavia, lo ha proibito di suonare per un anno e lo ha proibito per due anni per i ruoli principali.

Il successore di Smith Tim Paine ha anche rinunciato al capitano nel mezzo della rivelazione inviata dall’oscena notizia a una donna che ha lavorato a un album di cricket del suo stato di origine.

La caotica notte di Kerra a Londra potrebbe essere lontana dagli episodi sportivi australiani più seri, ma i colpi del suo fastidioso giuramento sono stati uno shock per i fan che non hanno mai visto la squadra di Taliswoman Matilda.

Bruce Djite, un giocatore di football nero che ha giocato per la squadra maschile australiana, ha detto che Kerr dovrebbe prendere in considerazione l’idea di consegnare un capitano per “aiutare con un PR per il calcio Australia”.

Lo scrittore di calcio il quotidiano australiano Erin Smith ha affermato che un verdetto che non è colpevole non ha fatto nulla per annullare il comportamento “inaccettabile” del leader di Kerr.

“Il calcio Australia deve assumere un atteggiamento difficile e inviare un messaggio a milioni di fan Matilda che tale comportamento non sarà spazzato e dimenticato sotto il tappeto”, ha scritto Smith nella colonna mercoledì.

FA ha rifiutato di commentare il futuro di Kerra come capitano, ma ha osservato che c’erano aspettative nella leadership.

“Il calcio in Australia si rifletterà in questa materia e continueremo a fornire un supporto adeguato per il suo movimento”, ha affermato.