Il calore mostra interesse per il commercio per il veterano di Timberwolves

Miami Heat potrebbe essere sull’orlo di importanti cambiamenti prima dell’imminente scadenza commerciale della NBA.

Naturalmente, tutti gli occhi sono su Jimmy Butler, ma anche altri giocatori dovrebbero essere monitorati.

Secondo Ian Begley, il caldo è “interessato” a Julius Randle.

“Tieni d’occhio il Minnesota in un affare di maggiordomo. Durante l’alta stagione, il caldo è stato una delle squadre che hanno espresso interesse per il commercio per Julius Randle, per. Piccole fonti. Randle è stato sul radar di Heat durante la saga di Butler, dicono le fonti. Non so se ci siano interviste commerciali attive tra Minnesota e Miami. Ma le due squadre sono state in contatto con Butler Dealer ”, ha scritto Begley, PR. Nbacentral.