Il campionato nazionale CFP dell’Ohio State vince su Notre Dame in base ai numeri

Ohio State e Notre Dame hanno fatto la storia anche prima dell’inizio del campionato nazionale di playoff del College Football 2025. I Buckeyes e il Fighting Irish sono state le prime due squadre a raggiungere i primi playoff a 12 squadre.

Lunedì sera, l’Ohio State era in vantaggio per 31-7 nel terzo quarto prima del ritorno di Notre Dame. I Buckeyes hanno resistito vincendo 34-23, in parte grazie a questo Completamento di 56 yard dal quarterback Will Howard alla matricola Jeremiah Smith alla fine del quarto quarto.

La vittoria ha dato all’allenatore dell’Ohio State Ryan Day il suo primo titolo nazionale nella sua seconda apparizione nella partita per il titolo. È anche il primo campionato per i Buckeyes dalla stagione 2014.

Ecco gli altri numeri noti sulla vittoria dell’Ohio State.

13: Howard ha ottenuto i suoi primi 13 passaggi contro Notre Dame stabilendo il record dei College Football Playoff per partite consecutive giocate. Mac Jones dell’Alabama ha stabilito il record precedente con 12 partite consecutive contro l’Ohio State nella partita per il titolo del 2021.

81%: Howard ha completato 17 passaggi su 21 (81%), la percentuale più alta di un quarterback in una partita di campionato nazionale nell’era CFP su un minimo di 10 tentativi (il record precedente era dell’80,0% di Mac Jones).

906: Riley Leonard ha corso per 40 yard contro l’Ohio State per stabilire il record di Notre Dame in una sola stagione di yard corse da un quarterback (906), battendo il record originale stabilito da Tony Rice nel 1989 (884).

205: Emeka Egbuka è diventata il leader di tutti i tempi dell’Ohio State nei ricevimenti con 205, superando KJ Hill. Egbuka era già il leader di tutti i tempi dell’Ohio State nel ricevere yard e finirà la sua carriera con 2.868.

1.315: Jeremiah Smith ha battuto il record dei Big Ten di una sola stagione per aver ricevuto yard da una matricola con 1.315, superando Rondale Moore di Purdue (1.258 nel 2018). Smith in precedenza era diventato il leader delle matricole Big Ten nei ricevimenti di TD, terminando l’anno con 15.

Jeremiah Smith Punti salienti della stagione delle matricole dell’Ohio State Buckeyes 2024

3: Quinshon Judkins è il sesto giocatore nell’era CFP con tre scrimmage touchdown in un campionato nazionale, unendosi a Ezekiel Elliott, Travis Etienne Jr., Najee Harris, Derrick Henry e DeVonta Smith.

4: L’Ohio State è la prima squadra a segnare un touchdown in ciascuno dei suoi primi quattro drive in una partita per il titolo nazionale.

1.000: Ohio State ha concluso l’anno con quattro artisti da 1.000 yard, i primi nella storia di Buckeye in una stagione (Jeremiah Smith, Emeka Egbuka, TreVeyon Henderson, Quinshon Judkins).

6:05: Ohio State era sotto Notre Dame 6:05 dopo che gli irlandesi avevano segnato un touchdown nel drive di apertura. È stata la prima volta che i Buckeyes sono rimasti indietro nel CFP di quest’anno. I Buckeyes hanno risposto con un touchdown al loro primo possesso palla per pareggiare il punteggio sul 7-7 e non sono mai stati in svantaggio.

5: Le cinque vittorie dell’Ohio State contro I primi cinque avversari dell’AP in questa stagione non sono solo i maggiori dalla divisione FBS/FCS nel 1978, ma anche i maggiori nell’era dei sondaggi AP (dal 1936); quattro delle sue cinque vittorie sono arrivate in YKP.

9: L’Ohio State ha vinto il suo nono campionato di football universitario, a pari merito con l’USC per il sesto posto dietro Michigan (10), Notre Dame (13), Princeton (15), Alabama (16) e Yale (18).

5-19-1: L’ex giocatore dell’Ohio State diventato allenatore è ora 5-19-1 contro i Buckeyes. Marcus Freeman (0-3 a Notre Dame) si unisce a Luke Fickell (0-1 a Cincinnati e 0-1 al Wisconsin), Glen Mason (1-7 al Minnesota), Gary Moeller (0-3 all’Illinois, 3-1- ). 1 al Michigan) e Bo Pelini (1-3 al Nebraska).

7: Ohio State ha vinto sette vittorie consecutive contro Notre Dame ed è 7-2 di tutti i tempi contro gli irlandesi; Le uniche vittorie di Notre Dame nella serie arrivarono nel 1935 e nel 1936.

dalle 8 alle 4: Ryan Day è ora 8-4 nel gioco post-stagionale ed è diventato il quinto allenatore nella storia del Buckeye a vincere un campionato nazionale (Paul Brown, Woody Hayes, Jim Tressel, Urban Meyer).

45: Ryan Day è il più giovane allenatore (45) a vincere un campionato dai tempi di Urban Meyer nel 2008 (44).

