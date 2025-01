Il campionato nazionale dell’Ohio State mette a tacere gli oppositori

ATLANTA – L’edizione 2025 del Campionato Nazionale Playoff di College Football non è stata una questione di vendetta. Non si trattava di dimostrare che le persone si sbagliavano. Non era nemmeno un pezzo di straccio grigio scarlatto da infilare direttamente nella bocca di un coro di rumore esterno.

Dio benedica i loro cuori, questo è ciò che continuavano a dirci la squadra di football dell’Ohio State e lo staff tecnico. Battere Notre Dame e vincere il primo titolo nazionale della scuola in un decennio non è stato un grosso problema.

Ma sì, lo era assolutamente.

“Abbiamo lavorato davvero duramente per escludere il rumore esterno, davvero”, ha ammesso il quarterback dell’Ohio State Will Howard, le sue parole pronunciate sul campo pochi istanti dopo essersi messo una maglietta dei campioni nazionali sulle spalle ed essere stato interrotto da schiaffi sulle spalle. le spalle sia del suo attuale compagno di squadra che di Buckeyes nei giorni passati. “Ma il rumore esterno può anche essere un ottimo modo per riunire una squadra. Chiudi la porta dello spogliatoio per chiudere tutto, spazio insieme e andare a lavorare. Questo è ciò che è stato per noi. Penso che chiunque in questa squadra lo dirà. “

Bene, ora lo faranno. Finalmente.

Il mantra “non si tratta di quello” era ciò che i Buckeyes continuavano a ripetere, all’unisono, a partire dalle settimane estive che precedevano la stagione in cui furono votati n. 2 nella nazione in entrambi i sondaggi pre-campionato. Queste aspettative sono state guadagnate in gran parte grazie a un’offseason altamente pubblicizzata, alimentata da uno shopping sfrenato di 20 milioni di dollari secondo il direttore atletico Ross Bjork per attirare trasferimenti da tutto il paese.

Le aggiunte ai trasferimenti fuori stagione Quinshon Judkins (a sinistra) e Will Howard (a destra) hanno recitato nella partita del College Football Playoff National Championship. Todd Kirkland/Getty Images

Ci è stato detto che no, non si trattava di quei giocatori che giustificavano la loro decisione di cambiare squadra. Come Howard, che arrivò nello stato dell’Ohio dallo stato del Kansas, e il running back Quinshon Judkins, che divenne un Buckeye dopo aver portato il pallone a Ole Miss. Entrambi sono ancora considerati traditori da molti nei luoghi che hanno lasciato. Ma no, non si è mai trattato di mandare il messaggio che avevano ragione a fare le valigie e trasferirsi a Columbus.

Sì, è vero.

“Quando la gente mi chiedeva perché avevo lasciato Ole Miss per venire qui, la mia risposta era sempre la stessa, andare da qualche parte per vincere un campionato nazionale”, ha detto Judkins, che ha segnato tre dei quattro touchdown dell’Ohio State lunedì sera. È cresciuto a uno stato di distanza da dove si è giocata la partita per il titolo CFP, a 270 miglia di distanza a Montgomery, in Alabama. “Ora che il campionato è successo. E non mentirò, farlo qui nel sud, ad Atlanta, di fronte a così tante persone che mi conoscevano dai tempi del liceo, è ancora più speciale.”

No, ci viene detto, non si trattava di uno staff tecnico stellare come Chip Kelly, che una volta prestò servizio come capo allenatore dell’Oregon, la NFL, e lasciò il suo incarico all’UCLA per retrocedere all’Ohio State. Quest’inverno non ha avuto lo scopo di dimostrare che Kelly non ha perso il vantaggio che un tempo lo aveva reso acclamato come la mente dietro gli attacchi del calcio moderno.

Bene.

“Per me è bello divertirmi di nuovo”, ha detto il 61enne, con un sorriso visto raramente durante i suoi incarichi nella NFL e nell’UCLA. Day è un protetto di Kelly, essendo stato allenato da Kelly come giocatore del New Hampshire. Il suo playcall, che era un bulldozer CFP, ha segnato touchdown sui primi quattro drive dell’Ohio State. “Non ho mai dimenticato come allenarmi, ma forse ho dimenticato come divertirmi al lavoro.

“Lo so,” ha aggiunto ridendo, “è molto più divertente muovere il calcio e vincere!”

E, amico, ci è stato detto così tante volte che questa stagione e la postseason non riguardavano in alcun modo il pulsante di ripristino sulla percezione della testa di Ryan Day, alla sua sesta stagione come leader dell’impareggiabile programma di calcio dell’Ohio State. quando si tratta di orgoglio, ma non è secondo a nessuno anche quando si tratta di pressione. La sera del 30 novembre, dopo la sua quarta sconfitta consecutiva contro l’arcinemico Michigan, ha fatto un tuffo profondo da parte dei “Ragazzi, non si tratta di me”. Con i Buckeyes che hanno conquistato un posto in libertà nel CFP a 12 squadre recentemente ampliato, ha nuovamente implorato chiunque fosse disposto ad ascoltarlo di fare la narrazione della postseason della sua squadra sul destino di quella squadra piuttosto che sul futuro del loro allenatore.

Per un mese intero di partite e giorni di CFP, fino al calcio d’inizio di lunedì ad Atlanta, ha ricordato a tutti noi che niente di tutto ciò riguardava lui. Questo nonostante il fatto che alla sua casa di Columbus sia già stato assegnato un elemento di sicurezza dopo la partita in Michigan. Anche se Internet è inondato di post sulla sua sicurezza lavorativa e di meme che mettono in dubbio la sua scelta del colore della barba. Anche se nei giorni precedenti la partita per il titolo, sua moglie ne parlò con una stazione televisiva di Columbus rapporti familiari con minacce di morte.

E tuttavia durante la partita stessa, il vantaggio apparentemente insormontabile dell’Ohio State è sceso da 31-7 a metà del terzo quarto a soli otto punti nei minuti finali.

Ma quando l’orologio finalmente raggiunse lo zero, il tabellone segnapunti diceva “Ohio State 34, Notre Dame 23” e coriandoli color OSU piovvero sulle loro teste, la storia – come raccontata dalla squadra stessa – era effettivamente all’improvviso Den… e il suo staff…e i suoi giocatori…e la loro incarnazione collettiva delle maglie e delle bandiere indossate da tanti dei loro sostenitori tra i 77.660 presenti: OHIO CONTRO IL MONDO.

Anche se, per loro, la squadra di football di punta dell’Ohio si è talvolta trovata a scontrarsi con una percentuale non così piccola dell’Ohio stesso. Le persone che si sono rifiutate di partecipare all’inaugurazione del CFP a Columbus perché erano ancora arrabbiate per la perdita del Michigan, e senza dubbio continueranno a vedere questa stupidità come un asterisco sulla stessa perdita.

Perché nonostante tutti i discorsi di Day & Company sul fatto che non si trattasse di vendetta, la verità è stata rivelata sui loro volti dopo la partita. Le loro manifestazioni collettive di moderazione, quelle che avevamo visto cadere, furono immediatamente sostituite da uno sguardo collettivo di sollievo. I loro cipigli spazzarono via le discariche di Gatorade, rivelando i sorrisi di uomini che avevano effettivamente appena inviato un messaggio ed erano finalmente disposti ad ammettere che quella era stata la loro motivazione fin dall’inizio.

Tutto quello che dovevi fare era chiedere. Perché alla fine avrebbero risposto.

“Sento che abbiamo bussato alla porta fin dall’inizio di questa cosa. Ma devi trovare un modo per sfondare e arrivare dove siamo adesso”, ha detto Day, non più turbato dalla domanda . , ma sta sicuramente ancora lavorando per sopprimere le sue emozioni. “C’è così tanto rumore in questi giorni. Social media. Le persone devono scrivere articoli. Ma quando fai domanda per questo lavoro, quando accetti di allenare alla Ohio State, fa parte del lavoro. Sono un adulto. Ma il La parte più difficile è che la tua famiglia deve vivere cose che le persone vogliono usare per farti a pezzi e cercare di trasformarle in qualcosa che ti unisca.”

Per 3 ore e 20 minuti, lo stato dell’Ohio ha spinto Notre Dame con entrambe le mani. Hanno anche spinto quei potenziali cacciatorpediniere e allenatori. Quando tutto finì, allungarono il dito verso gli stessi odiatori. Non era il dito medio, ma era vicino. Era un dito che presto sarebbe stato posizionato sull’anello del campionato nazionale.

“Lo stato dell’Ohio potrebbe non essere adatto a tutti”, ha aggiunto Day, sorridendo di nuovo. “Ma sicuramente lo è per queste persone.