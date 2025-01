Il campione del Super Bowl ha rifiutato l’offerta di allenatore di Sean Payton

I Denver Broncos sembrano finalmente aver preso la giusta direzione dopo diversi anni trascorsi nel deserto, e buona parte del merito va all’allenatore Sean Payton.

Hanno iniziato la stagione 2024 con due sconfitte, ma subito dopo si sono surriscaldati e hanno raggiunto i playoff per la prima volta dalla stagione 2015.

Sebbene siano stati guidati fin lì dai Buffalo Bills, il loro futuro immediato sembra piuttosto luminoso.

Sarebbe stato ancora più brillante se un due volte campione del Super Bowl non avesse rifiutato un’offerta per unirsi allo staff tecnico di Payton.

“Sean Payton ha provato ad aggiungere il due volte campione del Super Bowl Rob Ninkovich allo staff dei Broncos quando Payton è arrivato a Denver, ha detto Ninkovich a Betway. Sembra che Ninkovich abbia rifiutato l’opportunità, ma ha il massimo rispetto per Payton, che lo ha scelto”, ha scritto Zac Stevens di DNVR Sports su X.

Sean Payton ha provato ad aggiungere il due volte campione del Super Bowl Rob Ninkovich allo staff dei Broncos quando Payton è arrivato a Denver, ha detto Ninkovich a Betway. Sembra che Ninkovich abbia rifiutato l’opportunità, ma ha il massimo rispetto per Payton, che lo ha arruolato. “Sean è un grande allenatore. Il suo… — Zac Stevens (@ZacStevensDNVR) 22 gennaio 2025

Ninkovich anche ammesso che Payton voleva che si unisse al suo staff con i New Orleans Saints ma sentiva che non sarebbe stata la situazione migliore per lui.

Il guardalinee difensivo ha giocato per i Patriots dal 2009 al 2016, ma da rookie nel 2006 ha giocato per i Saints, la squadra allenata da Payton dal 2006 al 2021.

In 10 stagioni della NFL, Ninkovich ha avuto 46,0 licenziamenti, 22 passaggi difesi, cinque intercettazioni e 12 fumble forzati.

Dopo essersi ritirato al termine della stagione 2016, è stato analista di ESPN fino al 2023.

I Broncos sembrano avere il quarterback tanto ricercato in franchising in Bo Nix, il debuttante che ha iniziato male questa stagione ma ha iniziato a riprendere le cose intorno a ottobre.

Ha concluso la stagione con 3.775 yard di passaggio, 29 passaggi di touchdown e una percentuale di completamento del 66,3%.

Tuttavia, Denver ha vinto questa stagione in gran parte in difesa, e ha finito per concedere il terzo minor numero di punti in campionato.

PROSSIMO: Venerdì i Broncos hanno licenziato un vice-allenatore