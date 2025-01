Il candidato Auburn per il giocatore dell’anno Johni Broome soffre di una distorsione alla caviglia “significativa”.

Johni Broome ha subito una “distorsione significativa” della caviglia sinistra nella vittoria del numero 2 Auburn sulla Carolina del Sud sabato, e l’allenatore dei Tigers Bruce Pearl ha detto che il capocannoniere della sua squadra sarà sottoposto a una risonanza magnetica per determinare l’entità dell’infortunio.

Broome, un alto 6 piedi e 10, 240 libbre del quinto anno senior e preseason Associated Press All-American considerato un candidato per il giocatore nazionale dell’anno, è atterrato sul piede di un difensore della Carolina del Sud e si è storto la caviglia sinistra. cerca il rimbalzo nella seconda metà della vittoria di Auburn per 66-63 alla Southeastern Conference. Si stringeva la caviglia sinistra e non era in grado di stare in piedi da solo e aveva bisogno dell’aiuto di due allenatori per raggiungere gli spogliatoi.

“Ha una distorsione significativa”, ha detto Pearl. “Quando torneremo ad Auburn stasera, gli faremo una risonanza magnetica e vedremo se c’è qualcos’altro.”

Broome ha segnato sei punti e tre rimbalzi in 24 minuti prima di lasciare la partita a 13 minuti dalla fine. È entrato nella partita di sabato con una media di oltre 18 punti e 11,2 rimbalzi da leader della SEC.

“Senza il nostro giocatore dell’anno, è difficile trovare attacco lì. Johni è inarrestabile lì”, ha detto Pearl mentre i Tigers miglioravano fino al 3-0 nella SEC e al 15-1 complessivo. “Vedremo cosa dice il dottore e sarà proprio come è stato per noi nel secondo tempo. Dovrò essere il prossimo a salire”.

Dylan Cardwell si è mostrato promettente nel sollevare i Tigers sui Gamecocks e Pearl lo ha nominato come uno dei giocatori che devono sostituire Broome. Potrebbero sostituirlo anche Chaney Johnson, Chris Moore e Ja’Heim Hudson.

Rapporto dell’Associated Press.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)