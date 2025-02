Il capo del Napoli rompe il silenzio sulla storia di Garnacho

Capo del Napoli su Garnacho





Napoli Sporting Director Giovanni Manna ha confermato che la Serie A -outfit voleva davvero firmare Alejandro Garnacho Dal Manchester United questo inverno.



I giganti di Serie A erano caldi sulle tracce dell’Argentina International, ma un accordo non è uscito prima della scadenza di trasferimento di lunedì sera.

Manna ha ora rivelato che il Napoli ha fatto un’offerta importante sul tavolo per Garnacho e voleva davvero proteggere i suoi servizi dai Red Devils.

Tuttavia, il club non è stato in grado di concordare le condizioni personali con Garnacho, che ha chiesto uno stipendio importante per lasciare lo United a metà della stagione.

Ha detto: “Abbiamo fatto un’offerta importante per il Manchester United per Garnacho. Lo volevamo davvero.

“Non potremmo essere d’accordo sulle condizioni personali con Alejandro, ha chiesto a uno stipendio importante di partire a gennaio e dobbiamo rispettare i nostri giocatori”.

Garnacho poteva ancora partire alla fine della campagna. Lo United è aperto a venderlo per il giusto prezzo per ottenere un profitto puro per motivi finanziari.

Il Chelsea ha chiesto al ventenne nell’ultima settimana e i Blues sono stati in grado di tornare con un approccio formale quando la finestra di trasferimento ha Herop.