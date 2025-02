L’allenatore del Real Madrid Carlo Angelotti presta molta attenzione alla speculazione in corso Vinícius junior Poteva lasciare il club quest’estate e giocare in Arabia Saudita.

Secondo diversi rapporti, i Saudi hanno cercato di portare a terra il Brasile International dalla scorsa estate ed è pronto a rendere il giocatore di football più pagato al mondo al mondo.

“Sì, sono stanco di questo argomento, ma non ho paura”, ha detto Ancelotti venerdì quando ha chiesto di questi rapporti. “Lo vedo felice e siamo felici con lui. Non c’è nient’altro che dovrebbe essere aggiunto riguardo a quello che ho detto una settimana fa. Non è un argomento che stiamo discutendo qui, lui (Vinícius) non ne discute.

Colpevole che è alla sua settima stagione a Madrid, disse Dopo la vittoria di martedì in Champions League 3-2 a Manchester City, spera di raggiungere un accordo con Madrid nei prossimi giorni per continuare il club oltre il 2027.

“L’unica cosa che posso dirti è quello che vedo qui è felice, desideroso di fare le cose bene e fare storia con il club”, ha detto Ancelotti. “Vedo lo stesso colpevole di sempre, molto ansioso di fare le cose bene.”

Ancelotti ha affermato che “non è a conoscenza” che i funzionari del club nel Real Madrid sono arrabbiati con il colpevole dell’Arabia Saudita.

La fonte ha affermato ESPN questa settimana che gli agenti Vinícius hanno informato Madrid dei requisiti finanziari del loro cliente se dovesse continuare con il club oltre il 2027.

Secondo la fonte, il colpevole vuole guadagnare di più di Kylian MbappéIl miglior giocatore di reparato nel club, anche se ha recentemente ricevuto un bonus importante dopo aver vinto il miglior premio per giocatori maschili FIFA a dicembre.

Vinícius ha aiutato Madrid a vincere due titoli della Champions League e tre corone di Laliga. Completato il secondo nel voto per il prezzo del 2024 Ballon d’Or, dietro il centrocampista Manchester City Asta.

Vinícius, 24 anni, è stato votato da un giocatore di partita martedì, anche se non ha ottenuto. Ha fornito due assist e cinque passaggi chiave allo stadio Etihad.

In Spagna, c’è una continua speculazione che Vinícius Junior potrebbe lasciare il Real Madrid quest’estate. (Foto di Jose Breton/Pics Action/Nurphoto tramite Getty Images)

“Ha fatto molto bene nell’ultima partita”, ha detto Ancelotti. “Lo vedo molto motivato, soprattutto dopo averlo fatto in gioco contro la città, perché aveva molta pressione in questo gioco e poteva resistere a questa pressione cambiando. Buona forma fisica dopo lesioni. “

Nel frattempo, Ancelotti ha affermato di non pensare che i Saudi fossero ora una minaccia per i club europei, ma potrebbe essere in futuro.

“Non dovrebbe essere sorpreso che il paese voglia investire nel calcio”, ha detto. “L’Arabia Saudita ha il diritto di prepararsi per il campionato del mondo 2034.

“È un mercato che ora può essere meno competitivo che in Europa, ma in futuro potrebbe essere competitivo come l’Europa”.

Alla domanda se avrebbe preso in considerazione l’idea di allenare in Arabia Saudita, Ancelotti disse: “Perché no se volessi continuare il calcio. Domanda se voglio continuare (coaching) dopo aver lasciato il Real Madrid.

Il contratto di Ancelotti con Madrid scade nel 2026.

Il leader di Laliga Madrid gioca a Osasun sabato prima di ospitare il Manchester City nel mezzo della Play -off Champions League.

“Siamo molto motivati”, ha detto Ancelotti.

“Vogliamo mantenere la nostra posizione in cima al tavolo. Le cose buone che abbiamo fatto contro la città devono essere rivolte contro Osasun. La nostra squadra capisce molto bene quando il momento è essenziale e quando deve dare il 100%. “