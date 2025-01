Il centro dei Mavs Dereck Lively II è fuori per almeno un mese con una frattura da stress alla caviglia

Il Center Dereck Lively II ha una frattura da stress alla caviglia destra e sarà rivalutato tra un mese, secondo i Dallas Mavericks.

L’infortunio, annunciato mercoledì, è l’ultima battuta d’arresto per il giovane promettente, che ha lottato contro infortuni in entrambe le stagioni.

Lively è stato messo da parte nelle ultime tre partite per una distorsione alla caviglia destra, secondo la squadra. Ha saltato 11 partite in questa stagione a causa di molteplici infortuni.

Il ventenne ex Duke ha saltato 55 partite a causa di infortuni nel 2023/24 da rookie e ha aiutato i Mavs a raggiungere le finali NBA per la prima volta dal 2011.

La prolungata assenza del Lively è dovuta alla superstar Luka Dončić, che probabilmente sarà a poche settimane dal rientro dopo uno stiramento al polpaccio sinistro. L’infortunio ha messo da parte Doncic per 13 partite.

Mercoledì sera, il campione in carica della Western Conference Dallas si è scontrato con il Minnesota per il settimo posto in Occidente.

Quando era in buona salute, Lively è stato dinamico e produttivo, con una media di 8,9 punti e 7,2 rimbalzi con il 73% di tiri dal campo in 87 partite nelle sue due stagioni.

Lively ha condiviso l’orario da titolare con Daniel Gafford, che ha segnato una media di 12,1 punti e 6,2 rimbalzi in 41 partite in questa stagione.

Rapporto dell’Associated Press.

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Derek Lively II Dallas Mavericks Associazione Nazionale Pallacanestro