Il centrocampista statunitense James James Sands Out infinitamente con la caviglia

Centrocampista della squadra nazionale nel New York FC e Stati Uniti James Sands Ha subito un intervento chirurgico per riparare una lesione significativa alla caviglia destra e sarà indefinitamente.

Domenica, NYCFC ha definito un infortunio “complesso” e ha detto che includeva anche una fibulari rotti e una lega collaterale dei media strappati per i giocatori di casa.

Sands, 24 anni, è stata presa in prestito sulla Bundesliga sul lato di St. Pauli da gennaio e le lesioni si sono verificate all’1-0 di Friburg sabato. Sands cadde sulla caviglia destra durante l’infortunio e non fu in grado di camminare da sola.

NYCFC ha dichiarato che l’operazione è stata eseguita ad Amburgo in Germania.

“Tutti nel club vogliono tutto il meglio nella tua guarigione, Jimmy. New York è con te “, ha detto il comunicato stampa della squadra.

James Sands ha subito un grave infortunio alla gamba per perdita di St. Pauli su Friburg sabato. Immagini Selim Sudheimer/Getty

Sands è apparsa in sette partite per la squadra tedesca.

Dal 2017 ha giocato in 120 partite (116 partenze) con NYCFC e ha un goal e sei assist. Nel 2021 era una stella stella e questa stagione antipasto per il MLS Cup Championship a New York.

Sands è firmata con NYCFC entro il 2028, ma è stata inviata a un prestito fino a giugno con la possibilità di estendersi.

Sands ha 13 cappelli con USMNT e sperava che sarebbe stato parte del campionato del mondo nel 2026, che si giocherà in Nord America.

“Dopo due anni a New York, sento che è il momento giusto per tornare in Europa e non vedo l’ora di testare e sperimentare una nuova lega”, ha detto Sands al momento del suo trasferimento. “Auguro ai miei compagni di squadra e ai club buona fortuna nella prossima stagione.”