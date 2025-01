Il Chelsea correrà per Randal Kolo Muani?

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità sul Chelsea

Il Chelsea si unisce alla corsa Muani?





Il Chelsea potrebbe essere alla ricerca della stella del Paris Saint-Germain Randal Prima classe nei prossimi giorni.



I giganti di West London attualmente ce l’hanno Nicola Jackson come attaccante principale Christopher Nkunku E Marco Guiu come supplenti.

Jackson ha iniziato bene la campagna, ma la sua forma è diminuita drasticamente. Lo stesso si può dire anche di Nkunku.

Guiu ha recentemente giocato per i Blues nella Conference League con una tripletta, ma da allenatore Enzo Maresca non si fida di lui per iniziare in Premier League.

I Blues sono aperti all’acquisto di un nuovo marcatore e potrebbero avvicinarsi a Muani, che potrebbe andare in prestito.

Il club non sarà il solo a inseguire il francese. Potrebbero affrontare la concorrenza di Tottenham e Manchester United.

C’è anche un interesse straniero per il 26enne. Anche Juventus e Milan sono intenzionate a ingaggiare l’ex Nantes.

Si prevede che Muani prenda una decisione dopo aver analizzato tutte le offerte sul tavolo.