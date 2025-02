Il Chelsea è su Cole Rethis – Enzo Maresa

Enzo Maresa ha detto che il Chelsea è troppo sollievo Cole Palmer E ha respinto le critiche al corpo del centrocampista negli ultimi piselli.

Il Chelsea è scivolato sabato settimo in Premier League con una sconfitta per 2-1 a Aston Villa, che ha perso Palmer con una chiara possibilità con il livello di punteggio.

Nelle sue ultime sei partite non ha vinto fino al 14 gennaio e non ha perso una buona opportunità per costruire il Chelsea 2-0 nel Manchester City il mese scorso, una partita che ha perso 3-1.

Martedì prima della visita di Southampton con il Rock Day Malesco ha dichiarato: “Sono sempre preoccupato per la performance generale, ma non sono preoccupato per Cole, perché Cole è un essere umano e durante la stagione potrebbero avere alcuni momenti in cui combatte E un po ‘di più.

“Il problema con Cole è probabilmente che facciamo affidamento su Cole per tutto e ho detto che dall’inizio dobbiamo fare affidamento sulla squadra. Certamente abbiamo bisogno di grandi giocatori, migliori giocatori come Cole, ma non siamo affatto preoccupati per Cole. “

Cole Palmer passa attraverso l'immersione nella forma dell'inizio delle vesciche della stagione.

In diverse occasioni a Villa Park, Palmer sembrava aver ventilato la sua frustrazione e dopo incidenti simili in un successivo Brighton, ma Maresca ha negato che ci fosse qualche disastro di fondo.

“Alla fine, ci sono anche compagni di squadra che possono essere frustrati dalle possibilità contro Villa e la città. Penso che entrambe le possibilità fossero Cole, giusto? Molto chiaro “, ha detto.

“Un giorno eravamo 1-1 per segnare (andare) 1-2 (su), dieci minuti dalla fine. Contro la città era 0-1 dopo 10 minuti e non ho visto i suoi compagni di squadra frustrati, quindi Cole è solo arrabbiato solo perché non vinciamo partite, nient’altro che. “

Alla domanda su come l’uomo di 22 anni abbia goduto di una fruttuosa campagna fino a quando il suo recente crollo fosse tornato a una forma che lo ha visto accumulare 14 gol e sei assist su 26 partite di campionato, Maresco ha risposto: nel modo in cui lavora.

“È un essere umano. A questo punto, le sue prestazioni probabilmente riflettono anche una piccola prestazione di squadra – che stiamo cercando di segnare obiettivi – e dobbiamo essere un po ‘più clinici.”

Anche Maresca in conflitto Filip jørgensen Continuerà la sua destinazione dopo il suo errore dell’ultimo minuto, la villa dotata della loro vittoria.

Jorgensen ha sostituito Robert Sánchez Dopo una serie di errori, ma Maresca ha detto: “Se dobbiamo cambiare i giocatori ogni volta che c’è un errore, dobbiamo cambiare il gioco dei giocatori in gioco, molti giocatori. Ma no, nulla è cambiato. “

Nel frattempo,Trevoh Chalobah Viene spinto per circa 10 giorni con un problema alla schiena.