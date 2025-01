Il Chelsea guida Arsenal e Lione nella corsa per ingaggiare Naomi Girma – fonti

Il Chelsea è in testa alla corsa per ingaggiare il difensore centrale del San Diego Wave Naomi Girma, mentre anche l’Arsenal e il Lione sono interessati alla stella della nazionale femminile degli Stati Uniti, hanno detto fonti a ESPN.

Girma, 24 anni, ha un contratto fino al 2026 con la NWSL, quindi qualsiasi accordo richiederà una considerevole commissione di trasferimento. Una fonte ha detto a ESPN che potrebbe diventare il primo trasferimento da 1 milione di dollari nel calcio femminile.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Girma è uno dei difensori più apprezzati dell’attuale generazione e ha aiutato l’USWNT a vincere l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’allenatore Emma Hayes ha detto che Girma è stato “il miglior difensore che abbia mai visto. Non ho mai visto una giocatrice brava come lei in difesa”.

L’allenatore del Chelsea Sonia Bompastor ha ammesso che stanno cercando di rafforzare le loro opzioni come difensore centrale dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore (ACL) del difensore canadese Kadeisha Buchanan, e diverse fonti hanno detto a ESPN Girma è in cima alla loro lista dei desideri.

Anche l’ex club di Bompastor, il Lione, di proprietà dell’imprenditrice Michele Kang, ha mostrato interesse per il centrocampista, nonostante abbia ingaggiato il difensore svedese Elma Junttila Nelhage all’inizio della finestra di mercato.

Nel frattempo, anche l’Arsenal, che segue Girma da tempo, ha espresso interesse a portare a bordo il difensore centrale, ha detto un’altra fonte a ESPN.

Naomi Girma ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi con la USWNT. Foto di Hans van der Valk/Agenzia BSR/Getty Images

Ci saranno alcuni ostacoli, tuttavia, non ultimo il costo del trasferimento richiesto per premiare uno dei migliori giocatori del mondo lontano dal San Diego Wave. L’ex allenatore dell’Arsenal Jonas Eidevall, il nuovo allenatore del San Diego Wave, sarebbe riluttante a perdere un giocatore del calibro di Girm mentre la squadra è sotto una nuova proprietà dopo che la famiglia Leichtman-Levine ha rilevato la franchigia a ottobre.

The Wave si è già separato da Jaedyn Shaw da quando il mandato di Eideval è iniziato la scorsa settimana. Il ventenne attaccante si è trasferito al North Carolina Courage in cambio di $ 300.000 in denaro e $ 150.000 in commissioni di trasferimento in campionato, insieme a uno slot internazionale nel 2025 e 2026 a San Diego.

L’attuale record mondiale per i trasferimenti nel calcio femminile è detenuto da Racheal Kundananji, arrivata al Bay FC dal Madrid CFF per 860.000 dollari. Dato il talento di Girma, è probabile che la sua commissione di trasferimento dovrà battere il record attuale affinché la franchigia possa essere ripagata.

Girma ha vinto il titolo di Difensore dell’anno della NWSL sia nel 2022 che nel 2023, ma ha mancato Emily Sans nel 2024.