Il Chelsea ha dato grande spinta quando ha firmato la stella spagnola

Chelsea ha consegnato Huijsen Transfer Boost





Chelsea ha ricevuto un grande impulso quando firma il difensore di Bournemouth Dean Huijsen Alla fine della stagione.



Si prevede che i blu si svolgano in diverse edizioni in estate e hanno gli occhi per atterrare un nuovo mezzo dietro.

Huijsen è stato attentamente monitorato nelle ultime settimane e i rapporti affermano che il blues pesa un approccio estivo.

Il club ha ora ricevuto una grande spinta nella loro ricerca. La Spagna Youth International ha una clausola di rilascio di £ 50 milioni nel suo contratto.

I Blues hanno già messo in contatto con gli agenti del difensore e vogliono negoziare molto in anticipo sulle condizioni personali.

Huijsen ha gli occhi nel giocare a calcio europeo nel prossimo mandato e potrebbe decidere di rimanere con le ciliegie se sono idonei per l’Europa.

Bournemouth ha superato le aspettative in questa campagna e sono attualmente al quinto posto nelle classifiche della Premier League.

Ciò può essere sufficiente per qualificarsi per il periodo successivo della Champions League.