Il Chelsea si aspettava di fare un’offerta formale per Garnacho

Garnacho al Chelsea, questione di tempo?





Si prevede che il Chelsea faccia un’offerta formale per l’ala del Manchester United Alessandro Garnacho secondo Fabrizio Romano .



Da allora il nazionale argentino è entrato e uscito dalla formazione titolare Ruben Amorim ha assunto la carica di capo allenatore dello United.

È disposto a prendere in considerazione una nuova sfida e, secondo quanto riferito, il Chelsea è ora in testa alla corsa per ingaggiare il 20enne.

Gli azzurri hanno già preso contatti diretti con i Red Devils, e si prevede che faranno un’offerta ufficiale nel prossimo futuro.

Lo United vuole circa 59 milioni di sterline per il talentuoso attaccante, ma i Blues sperano di ingaggiarlo per 50 milioni di sterline, comprese le aggiunte.

Garnacho era stato accostato al Napoli all’inizio di questo mese, ma secondo quanto riferito sarebbe favorito per continuare in Premier League.

Le condizioni personali non sono un problema se viene raggiunto un accordo di trasferimento.

Lo United cercherà sicuramente un sostituto se Garnacho se ne andrà. È molto probabile che optino per una firma economicamente vantaggiosa.