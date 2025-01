Il Manchester City è sempre più vicino all’acquisto del difensore Abdukodir Khusanov dopo aver raggiunto un accordo con il Lens per il suo trasferimento, hanno riferito fonti a ESPN.

Il City è sul punto di concludere un accordo del valore di oltre 40 milioni di sterline per il ventenne difensore centrale uzbeko.

I suoi rappresentanti sono a Manchester per discutere gli ultimi dettagli e le visite mediche potrebbero svolgersi nel fine settimana prima dell’annuncio ufficiale.

Se tutto andrà bene, Khusanov diventerà il primo acquisto del City nella finestra di mercato di gennaio.

Khusanov si unirà immediatamente alla prima squadra di Pep Guardiola per compensare la perdita Rubén Diaz E Giovanni Pietre a lesioni.

Guardiola è stato a corto di difensori centrali in questa stagione Manuel Akanji E Nathan Cosa entrambi hanno incantesimi in disparte.

Il Lens ha tratto un notevole profitto dal passaggio di Chusanov in APL. Il difensore è passato al club della Ligue 1 Energetik-BGU nella massima serie bielorussa nel luglio 2023 per circa 100.000 euro ed è ora pronto per un grosso trasferimento al City, dopo aver collezionato solo 31 presenze con il club francese.

Fonti hanno detto a ESPN che il Lens voleva mantenere il difensore per altri sei mesi, ma ha dovuto concordare un accordo per pareggiare i propri conti dopo aver perso più di 40 milioni di euro in commissioni di trasferimento la scorsa estate. Kevin Danso E Neil El Aynaoui crollato. Fonti hanno detto che il club ha chiesto al super agente Jorge Mendes di trovare un nuovo club per il tanto ammirato Khusanov questo mese.

Pep Guardiola è pronto a rafforzare le sue opzioni difensive ingaggiando il difensore centrale Abdukodir Khusanov dal Lens. ANP tramite Getty Images

Nel frattempo, fonti hanno detto a ESPN che il City resta interessato al 18enne difensore brasiliano Vitor Reis. Sono stati presi contatti con il suo club, il Palmeiras, anche se vorrebbero che il giovane restasse con loro fino all’estate.

Attaccante dell’Eintracht Francoforte Omar Marmoush rimane un obiettivo anche per gennaio. Il 25enne vale circa 50 milioni di sterline e ha segnato 13 gol in 15 partite di Bundesliga in questa stagione. Il City deve ancora fare un’offerta formale per il nazionale egiziano, ma il Francoforte si aspetta che ne arrivi una prima della scadenza.