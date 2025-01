Il commercio di Jimmy Butler non è vicino

Dove trascorrerà il resto della stagione Jimmy Butler?

Giocherà per i Phoenix Suns, Houston Rockets, Memphis Grizzlies o un’altra squadra?

Forse non andrà in nessuno di quei posti e resterà con i Miami Heat.

Secondo Anthony Chiang, secondo Legion Hoops, ci sono ottime possibilità che Butler si unisca agli Heat.

In effetti, Chiang ha riferito che questo è “più probabile ogni giorno che passa”.

Ha detto:

“Gli Heat hanno discusso con diverse squadre negli ultimi giorni circa un potenziale scambio di Butler, secondo una fonte della lega. Ma domenica sera l’accordo non era concluso”.

REPORT: Il ritorno di Jimmy Butler agli Heat questa settimana diventa “più probabile di giorno in giorno”, secondo @Anthony_Chiang “Gli Heat hanno discusso con diverse squadre negli ultimi giorni su un potenziale scambio di Butler, secondo una fonte della lega. Ma a partire da domenica sera, un… pic.twitter.com/KyWOkNpSUR — Legion Hoops (@LegionHoops) 13 gennaio 2025

Questa situazione è stata difficile fin dall’inizio e non sembra che sia diventata più facile.

Butler lascerà Miami, e gli Heat non vogliono aggrapparsi a una star che non ha alcun interesse ad essere lì, ma non è così semplice come lasciarlo trasferirsi in un’altra destinazione.

Nessun altro front office è stato in grado di formulare il giusto tipo di operazione per acquisire Butler.

Ovviamente, i contratti devono coincidere e gli Heat devono vedere il lato positivo nell’accettare qualsiasi accordo.

Si è parlato molto della possibilità che i Suns riuscissero a far accadere qualcosa, ma la clausola di non scambio di Bradley Beal nel suo contratto ha gettato un bastone tra le ruote alle loro speranze.

Ciò significa che Butler potrebbe tornare a Miami pochi giorni dopo la sua sospensione di sette partite.

Se ciò dovesse accadere, come giocherà?

Rimarrà professionale e si comporterà bene, o continuerà a dire quello che pensa e a rendere la vita infelice al front office di Miami?

Questa situazione è già complicata, ma potrebbe diventare ancora più complicata se Butler tornasse agli Heat.

