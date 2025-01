Il commissario NBA Adam Silver promette di risolvere il problema del tiro da 3 punti: “Ci siamo”

Il livello di talento nella NBA è più alto che mai, ma in questa stagione ci sono stati dubbi su come rendere il gioco esteticamente più gradevole quando gli ascolti lasciano molto a desiderare rispetto ad altri sport americani.

Uno di questi cambiamenti potrebbe essere un aggiustamento alla linea dei tre punti nel tentativo di ridurre il punteggio?

Il commissario NBA Adam Silver è apparso al programma “The Herd” di mercoledì per spiegare la posizione della lega sul potenziale spostamento della linea dei tre punti.

“Capisco che nella misura in cui i reati inizieranno a sembrare molto simili, perderemo (identità di squadra distinte)”, ha detto Silver al conduttore Colin Cowherd. “Allo stesso tempo, il campionato sta attraversando una transizione. Giocatori come Victor Wembanyama, giocatori come (Nikola) Jokic stanno facendo cose che i grandi uomini non hanno mai fatto nella storia. Non è passato molto tempo da quando sono iniziate le conversazioni che hai avuto con ( ex commissario) David Stern, ci lamenteremmo alcuni della mancanza di bravura dei giocatori, che si avvertisse una sensazione di troppa fisicità durante la partita.

“Non voglio spostare la linea dei 3 punti in modo istintivo. Stiamo attraversando un processo ora, vedendo come questi giocatori si adattano alle nuove regole e capendo quali modifiche dovremmo apportare”.

Silver ha respinto l’idea che la linea dei tre punti debba essere spostata indietro, ma ha riconosciuto che ci sono discussioni in corso al riguardo.

“Parte della preoccupazione per i giocatori di basket è che se si sposta indietro la linea dei tre punti, si finisce per intasare l’area sotto il canestro, e neanche questo è un basket così attraente”, ha detto Silver.

“Ti assicuro che abbiamo toccato il fondo. Penso che sia un problema molto risolvibile… lo risolveremo. Risolveremo quei problemi.”

I Boston Celtics, campioni in carica, guidano la NBA in questa stagione con 49,4 tentativi da dietro l’arco, mentre i Denver Nuggets sono ultimi con 31,1 tentativi dalla lunga distanza. I Memphis Grizzlies guidano la NBA con 122,9 punti a partita.

In prospettiva, gli Houston Rockets hanno guidato la NBA con 32,7 tentativi da dietro l’arco nel 2014-15, mentre i Golden State Warriors hanno guidato la lega con 110,0 punti a partita. Inoltre, i Phoenix Suns guidarono la NBA con appena 24,7 tentativi da dietro l’arco a partita nella stagione regolare 2004-2005.

Mentre l’NBA ha tradizionalmente fatto affidamento sulle sue squadre di alto mercato e di maggior successo, come i Celtics, i Los Angeles Lakers, i Chicago Bulls – e qualunque sia la squadra per cui gioca LeBron James – un gran numero di squadre nel mercato secondario, sia dai media e il pubblico in generale. le lenti hanno avuto successo di recente.

Attualmente, i Cleveland Cavaliers (34-5) e gli Oklahoma City Thunder (33-6) detengono i migliori record nella Eastern e nella Western Conference. I Rockets e i Grizzlies sono i semi n. 2 e n. 3 in Occidente; I Nuggets sono a una stagione dalla vittoria delle finali NBA dopo che i Milwaukee Bucks hanno sconfitto i Suns nelle finali NBA del 2021.

Silver ha elogiato l’attuale competizione della NBA.

“Non penso sia una coincidenza il fatto che negli ultimi sei anni abbiamo avuto sei squadre diverse che hanno vinto campionati e, alla fine, stiamo vendendo la concorrenza… cosa abbiamo fatto, quando abbiamo un sistema soft cap, è diventato più difficile, ed è stato più difficile, quando hai una squadra a pieno carico e poi puoi aggiungervi un grande giocatore… abbiamo avuto una stagione l’anno scorso e continua quest’anno, penso che abbiamo squadre più competitive che mai nella storia del campionato,” Silver ha detto della competizione nella NBA.

“Penso che il fatto che stiamo vendendo concorrenza ora in ogni mercato e anche dal punto di vista televisivo, sia che si tratti di Oklahoma City, sia che sia San Antonio, sia che sia Salt Lake City, che quelle squadre siano in una posizione quando sono riuscito bene, per competere allo stesso modo del grande mercato.”

Celtics, Nuggets, Warriors, Bucks, Lakers e Toronto Raptors costituiscono i sei precedenti campioni NBA. Questo periodo di sei anni si conclude con la vittoria di quattro campionati da parte dei Warriors in otto stagioni e con le squadre in cui James ha giocato vincendo quattro campionati in nove stagioni (i Miami Heat due volte e i Cavaliers e Lakers una volta).

