Il contratto di 9 anni e mezzo di Haaland: classifica i contratti più lunghi nel calcio

Una versione di questo articolo è stata pubblicata per la prima volta a giugno 2020 ed è stata aggiornata.

Erling Haaland ha firmato un nuovo lucroso contratto di 9 anni e mezzo fino al 2034, che lo vedrà rimanere al Manchester City per il resto della sua carriera.

Il City non ha rivelato le cifre esatte, ma fonti hanno detto a ESPN che si tratta di uno dei contratti più redditizi nella storia del calcio. Anche se l’attaccante 24enne, autore di 111 gol in 126 partite con il club, non sarebbe il primo calciatore a pentirsi di aver firmato un contratto troppo lungo, e non sarà nemmeno l’ultimo.

Ecco una selezione recente di alcuni dei più grandi contratti mai assegnati in Europa e di come sono andati.

L’Athletic Club è molto desideroso di offrire contratti a lungo termine in quanto la loro politica di trasferimento consente loro di ingaggiare solo giocatori legati alla regione basca della Spagna.

Entrambi sono giocatori chiave nella squadra attuale e sembrano meritare il loro status nel 2032.

CLASSIFICA: COLPO

Fabregas ha firmato un contratto di otto anni con l’Arsenal nel 2006 poiché Arsene Wenger voleva costruire la sua squadra post-Invincibili attorno al giovane centrocampista spagnolo.

All’epoca aveva 19 anni, Fabregas ha regalato ai Gunners cinque anni buoni prima che l’attrazione magnetica del suo DNA lo riportasse al Barcellona nel 2011. Anche se questa mossa non ha funzionato davvero.

CLASSIFICA: COLPO

In termini di contratti attivi più lunghi nel calcio mondiale, il Chelsea ha attualmente nove dei primi 12 giocatori in rosa.

L’esterno ucraino Mudryk è arrivato nel gennaio 2023 dopo aver completato un trasferimento da 70 milioni di euro (più 30 milioni di euro in più) dallo Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riferito, sperava di unirsi all’Arsenal un giorno, ma l’offerta di un lucroso contratto di otto anni e mezzo da parte dei Blues è stata comprensibilmente sufficiente a fargli cambiare idea.

Sfortunatamente, il veloce attaccante deve ancora vincere i suoi scettici dopo non essere riuscito a impressionare durante una sporadica serie di apparizioni in prima squadra. E come se ciò non bastasse, anche Mudryk non gioca per il Chelsea dall’inizio di dicembre dopo essere stato sospeso dalla FA a causa di un problema di test antidroga in corso.

ORDINE: SIGNORINA

Il Chelsea è andato alla ricerca di Palmer dal Manchester City nell’estate del 2023 e alla fine ha portato a bordo il giovane attaccante con un contratto di sette anni. Palmer si è rivelato un successo immediato segnando 25 gol in una stagione d’esordio di successo allo Stamford Bridge, che si è conclusa con il club che ha accettato frettolosamente di firmare altri due anni dopo la fine del mega accordo di 22 anni, portandolo a nove anni. .

Fernandez ha impressionato per l’Argentina ai Mondiali del 2022 e il Chelsea lo ha reso il giocatore più costoso nella storia del calcio britannico con un trasferimento da 121 milioni di euro che lo avrebbe tenuto con il club fino all’estate del 2031. È giusto dire che il centrocampista si è rivelato leggermente deludente iniziare a Stamford Bridge, dato il suo alto profilo come quinto giocatore più costoso di tutti i tempi, ma da allora c’è stato un netto miglioramento.

Lo stesso vale per Jackson, che dopo essere arrivato dal Villarreal e aver firmato un contratto iniziale di otto anni, ha iniziato a colpire in rete con più regolarità di quanto credesse nei due anni successivi.

Altri giocatori attualmente gestiti dal Chelsea con impegni contrattuali di sette anni o più includono Pedro Neto, Renato Veiga, Moises Caceido, Filip Jorgensen e Aaron Anselmino.

CLASSIFICA: COLPO

Messi ha firmato nove contratti diversi durante la sua permanenza al Barcellona (la foto sotto è del 2014), ma il più lungo è stato un contratto di nove anni firmato nel settembre 2005, pochi mesi dopo essere entrato in prima squadra.

Messi è stato ingaggiato fino al 2014 e nel frattempo ha raddoppiato il suo stipendio, ma pensiamo che sia giusto affermare che il Barça ha sicuramente ottenuto più del valore dei suoi soldi mentre la leggenda argentina è rapidamente ascesa alla grandezza.

CLASSIFICA: COLPO

Dopo essersi affermato come pilastro del tenace centrocampo dell’Atlético Madrid, Saul ha messo nero su bianco nel 2017 un massiccio contratto di nove anni che ha mantenuto l’allora 22enne al club fino al 2026. fuori. con l’allenatore Diego Simeone ed è stato trasferito in prestito al Chelsea (2021-22) e ora al Siviglia, dove probabilmente firmerà definitivamente nei prossimi mesi.

Allo stesso tempo, anche Koke, riserva di Saul, aveva cinque anni rimasti sul suo contratto esistente per tenerlo fino al 2024 e ha firmato un’ulteriore opzione di un anno per mantenerlo fino al 2025. Il 33enne è ancora all’Atletico e ha funzionato. meglio uscire.

RANGO: HIT, quasi

Un’altra stella della Liga sostenuta da un contratto di nove anni, Williams ha firmato un lungo contratto con l’Athletic Club nel 2019 che vedrà il versatile attaccante giocare tutta la sua carriera al San Mames.

Mettiamola in questo modo, qualsiasi club interessato che voglia allontanare la Williams da Bilbao dovrà ora sborsare la bella somma di 135 milioni di euro per attivare la clausola rescissoria.

CLASSIFICA: COLPO

Denilson (Real Betis), 10 anni

Precursore dei mega affari a cui assistiamo regolarmente oggi, Denilson è diventato il giocatore più costoso del mondo quando il Real Betis ha raccolto per lui una cifra di 30 milioni di euro dopo la Coppa del Mondo del 1998.

L’allora ventenne esterno brasiliano firmò un gigantesco contratto di 10 anni ma alla fine fece fatica a mantenerlo, non riuscì a mantenere una forma costante e lasciò la Liga per il Bordeaux sei anni dopo (due dei quali trascorsi in prestito al San Paolo), con appena sette anni. gol a suo nome.

VALUTAZIONE: SIGNORINA

In segno di gratitudine per i suoi anni di servizio esemplare, il Barcellona ha consegnato a Iniesta un “contratto a vita” nell’ottobre 2017: un accordo d’oro pensato per mantenere l’allora 33enne centrocampista al Camp Nou per il resto della sua carriera.

Sei mesi dopo ha preso le sue mazze e si è trasferito al club giapponese Vissel Kobe, con il Barça che si chiedeva se credeva erroneamente che il loro contratto fosse meramente simbolico.

VALUTAZIONE: SIGNORINA

Il Real Madrid desiderava così tanto che Casillas e Raul rimanessero al Bernabeu per il resto della loro carriera che nel 2008 ottennero “contratti per il resto della loro vita sportiva”.

L’accordo di Casillas era un massiccio contratto di nove anni, mentre Raul (30 all’epoca) aggiungeva un anno al suo contratto esistente.

Tuttavia, entrambi gli accordi includevano una clausola fluttuante che avrebbe automaticamente aggiunto un altro anno al contratto se il giocatore in questione fosse riuscito a giocare 30 partite nella stagione precedente.

Onestamente, entrambi i giocatori hanno sicuramente trascorso i loro anni migliori con loro bianco, anche se entrambi hanno lasciato il club ben prima della fine delle rispettive ‘vite sportive’ – Casillas all’FC Porto e Raul allo Schalke – rendendo l’intero gesto discutibile. Anche se i commenti del presidente Florentino Perez sulla coppia sono ora venuti alla luce, ora potremmo sapere il perché.

VALUTAZIONE: SIGNORINA