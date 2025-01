Il controverso Spot fatture solleva la domanda: il calcio NFL dovrebbe avere la tecnologia dei chip?

Chris Myers Presentatore, giornalista e studio di studio play-by-play

Nota del redattore: Chris Myers e il suo team di ricerca analizzano le partite future nell’intera NFL Drop -out, fornendo al contempo notizie, note e pepite per le informazioni di accesso interno che l’operatore di trasmissione NFL utilizza per prepararsi per il gioco.

Tre giorni dopo, e stiamo ancora parlando del quarto campionato AFC verso il basso nell’ultimo quarto del campionato AFC tra Buffalo Bills e Kansas City, dove Josh Allen è stato considerato successo per aver raggiunto il suo costruttore di giochi.

Prima di tutto, alcuni pensieri sulla commedia:

* Sebbene la chiamata non fosse importante, non si trattava di definire il gioco. Se il primo in basso, Buffalo avrebbe avuto il primo down in Kansas City 40, 22-21, rimasta 14 minuti. Supponiamo che le fatture calciano la vernice sul campo a un vantaggio di 25-21 con 11 minuti rimasti. Sulla base di come il vero gioco è progredito quando Kansas City ha realizzato la maggior parte dei giochi chiave, chi può dire che i Maestri non avrebbero vinto?

* Non avrebbe mai dovuto essere quarto e uno. Dalton Kincaid, nel terzo in basso, era piccione senza il ginocchio, toccando almeno la striscia. L’autorità laterale sulla pagina di Buffalo – il giudice Jeff Seeman – lo ha segnato intorno al piede.

* Si dice che la linea di conferma sia “striscia”. Dopo il contatto, l’estremità anteriore della palla viene posizionata contro l’inizio della pista. Ma queste catene sono state ambientate dopo il gioco, il quarto giù Josh Allen salta. E sembra che la punta fosse alla fine del cortile largo quattro pollici (e in questo caso i quattro pollici sono importanti).

* Quarto giù, Seeman, sul lato di Buffalo, sembrava camminare vicino alla testa della pista. Il funzionario della filiale di Kansas City – il giudice Patrick Holtin – a cui era girato la schiena di Allen, sembrava passare e il posto si spostava a destra, corto alla linea.

* Anche nella posizione finale che la CBS non ha mai dimostrato chiaramente, ma puoi vederlo nelle ripetizioni, la palla sembrava essere sulla linea della CBS per ottenere la striscia da cantiere. A meno che non sia successo durante la pausa, i funzionari non l’hanno mai misurato con poste vecchie. Spiegazione di Footballzebras.com: “La linea disponibile era una linea significativa (Kansas City 40). La palla che doveva penetrare nel primo livello di 40. La posta in gioco non era stata posizionata dopo il contatto, per determinare la posizione esatta del cantiere avrebbe dovuto essere la misurazione.”

* Per evitare l’avvelenamento, Allen ha attaccato la palla contro il suo corpo e ha negato ai funzionari una visione chiara. Ma la parte superiore del suo corpo, contro il quale è stata toccata la palla, alla fine ha rotto la linea. Devi credere che Allen avesse una palla dietro il suo corpo per inventare il posto finalmente scelto.

* NFL non è ancora previsto per una spiegazione di un processo che non ha superato il punto del campo.

Alcune persone si chiedono perché la NFL non usa la “scienza” per determinare la posizione della palla. Mike Florio ProteballTalk.com è uno dei più rumorosi.

“È ora. Era ora. È sicuramente il momento.

La tecnologia ha ragione. L’unica domanda è se la NFL faccia un salto e scrivi un assegno.

La palla deve essere dotata di componenti digitali che consentono una misurazione precisa del fatto che il giocatore sia in contatto o, poiché è correlato al campionato AFC domenica sera, se il primo scende. “

Tuttavia, il chip digitale ha problemi, soprattutto quando il 99 % delle volte, la posizione esatta della palla non è proprio in merito. Ma quando si tratta del creep di Allen, abbiamo bisogno che sia accurato.

Quindi prememo il chip, presumibilmente nel mezzo della palla e il cortile per ottenere la parte anteriore della parte anteriore del calcio in cinque in sei pollici in avanti. Possono calibrarlo in modo che se il chip arriva a cinque pollici dal primo bordo inferiore elettronico, è il primo a registrarsi? D’altra parte, in alcuni casi, come una grande partita di domenica, la palla potrebbe non essere mai liscia nel vettore della palla.

Due patatine, una ad entrambe le estremità? È possibile?

Scopriamo che CFL ha avuto un po ‘di calcio e lo ha rimosso quando le eliche si sono lamentate dei loro calci.

Ciò che deve anche essere preso in considerazione è una combinazione di posizione e tempo. Il posto non è pensato per essere il punto più lontano che la palla sta spingendo il calcio. La posizione della palla è immediatamente che il ginocchio del giocatore (o altra parte del corpo, come il gomito) colpisce il terreno. E come ha detto l’analista delle regole di Fox Sports Dean Blandino che il calcolo impedisce la tecnologia CHIP di monitorare, a meno che non sia in qualche modo legato al momento esatto in cui il giocatore è inattivo.

Ha fatto andare la NFL alla tecnologia Hawk-Eye di Sony, basata su telecamere e ampiamente utilizzata nel calcio e nel tennis. La tecnologia Hawk-Eye è stata effettivamente fondata per essere utilizzata nel cricket e il loro sito web mostra palloncini di calcio su linee di verniciatura e tracciamento del tennis.

È stato dichiarato la scorsa estate per l’implementazione della NFL, ma non si è verificato a causa di tutte le attrezzature dello stadio NFL, in cui il numero totale di telecamere era adatto a luoghi calibrati.

Ci sono state anche alcune domande su quanto tempo le informazioni dovevano essere decise di elaborare le informazioni.

Ma a quanto pare queste domande saranno risolte. Il portavoce della NFL Gary Brantley ha recentemente dichiarato: “Per il 2025, misuriamo la prima discesa solo attraverso la tecnologia”.

Rufus Hack, CEO di Sony Sports, ne sente e altre applicazioni Qui.

Quindi, bloccando un altro caso nel prossimo Super Bowl, tutta questa discussione sull’osservazione e le sfide della banda della catena e della ripetizione può essere una disputa. Solo può essere sostituito da qualsiasi discussione sui dati scheletrici della matrice sportiva Sony.

Chris Myers è un presentatore di giochi, giornalista e studio di studio vincitore di Emmy per Fox Sports. Seguila su Twitter @The_chrismisyers.