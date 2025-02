Il DECO di Barcellona su Lamine Yamal Future: “Non c’è prezzo”

Il direttore sportivo del Barcellona Deco ha dichiarato: “Non c’è prezzo” Lamine Yamal Come si trova il futuro a lungo termine del giocatore nel club catalano.

Yamal, 17 anni, è uno dei giovani talenti più interessanti nel calcio mondiale e ha già vinto il trofeo e il ragazzo d’oro Kopa e il ragazzo d’oro come il miglior giocatore europeo di età inferiore ai 21 anni.

“Ci sono giocatori chiave ed è (uno)”, Deco detto su Yamal in TV3.

“Non c’è discussione, non ci sono prezzo. Non ci sono state offerte perché non volevamo nemmeno parlarne.”

Il presidente Barça Joan LaPorta ha dichiarato in ottobre che il club ha rifiutato di offrire 250 milioni di euro ($ 270 milioni) per Yamal dopo che il giocatore ha aiutato la Spagna a vincere Euro 2024.

Dal suo debutto nella prima squadra come 15 anni nel 2023, Yamal è diventato regolare per il club e il paese.

“Certamente per molti anni nel Barça, come Pedri E Gavi … rimarrà (tutti) “, ha detto Deco.

Lamine Yamal si è affermato come una star del Barcellona all’età di 17 anni. (Foto: Alvaro Medranda/Sports Pictures di qualità/immagini di getty)

La coppia di centrocampo del Barça Gavi (20 anni) e Pedri, 22 anni, ha recentemente esteso i loro contratti al 2030.

All’inizio di quest’anno, tuttavia, l’ala spagnola ha rivelato che presto avrebbe firmato un nuovo contratto con il “club della mia vita”.

Yamal dovrebbe mettere la penna sul giornale sul contratto entro il 2030, quando il 13 luglio raggiungerà il 18 luglio.

Il suo talento ha attirato elogi dal vincitore di Ballon D’Or -Time Cristiano RonaldoChi crede che Yamal diventerà il “miglior giocatore di questa nuova generazione”.

Deco che ha suonato con Ronald per il Portogallo e insieme a Lionel Messi Nel Barça, Yamal è speciale.

“Yamal è uno degli speciali”, ha detto Deco. “Non solo ha talento. Ha anche una capacità mentale diversa.”

Yamal ha segnato 11 gol e ha segnato altri 14 in 31 partite per il Barça in questa stagione.