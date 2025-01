Il difensore a 1 stella si dichiara per il Draft NFL 2025

Il prossimo Draft NFL 2025 potrebbe non essere così costellato di stelle come quello dell’anno scorso, ma ci sono alcuni giocatori entusiasmanti che potrebbero fare grandi differenze abbastanza rapidamente.

La bozza del corso di quest’anno è diventata un po’ più profonda e forse più costellata di stelle grazie a un recente annuncio.

“La Georgia DB Malaki Starks si è dichiarata per il Draft NFL 2025”, ha scritto Dov Kleiman su X.

BREAKING: Il DB della Georgia Malaki Starks si è dichiarato per il Draft NFL 2025. pic.twitter.com/ij40bRbpaQ — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 6 gennaio 2025

Starks ha giocato tre anni in Georgia e da matricola è stato titolare quando i Bulldogs hanno vinto il campionato nazionale College Football Playoff.

L’anno successivo, è stato un consensus All-American e First-Team All-SEC, e questa stagione ha anche formato un paio di squadre All-America.

Si pensa che Starks abbia molte abilità non solo nella difesa del passaggio ma anche contro la corsa, e con i suoi 6 piedi e 1 e 205 libbre, possiede molto atletismo e rapidità.

Dovrebbe essere scelto al primo turno, possibilmente tra i primi giocatori multipli presi, e dovrebbe essere in grado di svolgere una varietà di ruoli nella NFL.

La posizione del quarterback non sarà ben rappresentata in questo draft, ma dovrebbero esserci giocatori potenzialmente caricati in una serie di altre posizioni, incluso il difensore.

Will Johnson, un cornerback del Michigan, potrebbe essere il migliore in questo gruppo di posizioni, ma Starks non è troppo indietro e potrebbe rendere una squadra molto felice per gli anni a venire.

