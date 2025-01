Il difensore americano John Tolkin passa dai Red Bulls alla Bundesliga

Difensore Giovanni Tolkien si è trasferito giovedì all’Holstein Kiel della Bundesliga dai New York Red Bulls della Major League Soccer.

Tolkin, 22 anni, ha fatto il suo debutto nella MLS nel 2021 e ha segnato sette gol e 12 assist in 114 partite della MLS, incluse 107 partite da titolare. Tolkin è stato il titolare di tutte e quattro le partite degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, un torneo per lo più riservato ai giocatori under 23.

Fonti hanno riferito a ESPN che il Bayern Monaco ha pagato 3 milioni di dollari e ha accettato di dare ai Red Bull una parte della commissione per qualsiasi mossa futura come parte dell’accordo.

Tolkin ha debuttato negli Stati Uniti nel 2023 e ha collezionato quattro apparizioni, tutte in giochi in cui mancava la maggior parte del pool di giocatori principali. Tolkin ha lasciato il campo di addestramento statunitense a Fort Lauderdale, in Florida, questa settimana per completare il trasferimento.

I Nazionali non sembrano essere un terzino sinistro dietro al titolare Antonee Robinsoncon Sergiño Dest (quando ritorna da un ACL strappato) o Joe Scally probabilmente il migliore n. 2 opzioni. Tolkien è tra le opzioni che includono George Bello, Sam Vines E Caleb Wiley.

L’Holstein Kiel, promosso in Bundesliga per la prima volta, è 17esimo nel campionato a 18 squadre con tre vittorie, 12 sconfitte e due pareggi e rischia la regolamentazione.

Jeff Carlisle di ESPN e The Associated Press hanno contribuito a questa storia.