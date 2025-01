Il difensore del Manchester City Kyle Walker ha lasciato la squadra contro il Brentford

Difensore del Manchester City Kyle Walker è stato escluso dalla rosa per il pareggio per 2-2 della sua squadra contro il Brentford martedì mentre considerava di lasciare il club.

Il nazionale inglese, che ha collezionato 319 presenze in carriera con il City, ha richiesto il trasferimento in un club straniero a gennaio e fonti hanno detto a ESPN che il Milan è in testa alla corsa.

Walker si è goduto la vittoria della FA Cup di sabato contro il Salford City – dopo di che l’allenatore Pep Guardiola ha rivelato il suo desiderio di andarsene – ma il tecnico della Spagna ha detto che era ancora in lizza per la partita di Premier League al Gtech Community Stadium.

Tuttavia, Walker mancava dalla rosa di 20 uomini per la partita per la prima volta in campionato da quando è stato escluso contro l’Everton a dicembre a causa di un malore mentre la sua squadra del City ha sprecato un vantaggio di due gol per pareggiare con il Brentford.

Il 34enne era vicino al passaggio al Bayern Monaco nel 2023. È sotto contratto all’Etihad Stadium fino al 2026, ma una fonte ha detto a ESPN che il Milan è disponibile a offrire a Walker un contratto fino al 2027.

Kyle Walker è stato escluso dalla squadra del Manchester City al Brentford. James Gill – Danehouse/Getty Images

“Gli ho detto che era una questione di mercato”, ha detto Guardiola all’inizio di questa settimana.

“È un giocatore incredibile con la sua fisicità incredibile, quando è concentrato è inarrestabile come terzino destro, è un giocatore di altissimo livello, se starà bene potrà giocare ancora uno, due, tre, quattro anni da professionista”.

“Non ho mai visto un giocatore con queste condizioni fisiche nella mia carriera e ovviamente non desidero mai, mai, mai un giocatore, ma lui deve essere d’accordo con la società e mi dispiace, non sono mai con tutti i giocatori. “