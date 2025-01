Il difensore dell’Arsenal dovrebbe lasciare a causa dell’interesse del Dortmund

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

Zinchenko in uscita





Difensore dell’Arsenal Oleksandr Zinchenko dovrebbe dirigersi verso la porta d’uscita tra l’interesse del Borussia Dortmund, secondo The Telegraph.



Il nazionale ucraino è stato un giocatore marginale per i Gunners in questa stagione, facendo solo apparizioni occasionali in Premier League.

Ha deciso di passare al tempo di gioco regolare e i rapporti suggeriscono che il Dortmund sta prendendo in considerazione un approccio per i suoi servizi.

La squadra della Bundesliga non vedeva l’ora di atterrare Renato Veiga dal Chelsea all’inizio di questo mese, ma ha scelto di unirsi alla Juventus.

Zinchenko è ormai diventato il loro obiettivo principale e il Dortmund è pronto a fare una mossa formale per ingaggiare l’ex Manchester City.

L’Arsenal non ha ancora dato il via libera al trasferimento. Stanno valutando l’infortunio patito da Myles Lewis-Skelly lo scorso fine settimana.

Se non sta succedendo nulla di grave, il terzino sinistro può andare verso la porta di uscita. L’Arsenal preferisce il prestito con obbligo di riscatto.