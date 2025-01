Il difensore dell’Arsenal partirà in prestito questo mese

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

Tierney torna in prestito al Celtic





Terzino sinistro dell’Arsenal Kieran Tierney lascerà l’Emirates Stadium questo mese in prestito al suo ex club, il Celtic. Resta inteso che il club scozzese pagherà circa la metà dello stipendio del 27enne, con Tierney alla disperata ricerca di un ritorno permanente ai campioni scozzesi.



Gli infortuni hanno continuamente bloccato i progressi di Tierney all’Arsenal, e ad un certo punto lo scozzese è stato suggerito come possibile capitano del club. Tuttavia, da quando si è trasferito in Inghilterra nel 2019, Tierney ha collezionato solo 91 presenze in Premier League ed è stato ceduto in prestito alla Real Sociedad in Spagna la scorsa stagione.

L’Arsenal ha avuto numerosi problemi di infortuni in questa stagione e Tierney ha fatto la sua prima apparizione con il club dopo quasi un anno giocando per i Gunners nella Carabao Cup, ma l’allenatore Mikel Arteta sottolinea che non c’è futuro per Tierney nel club.

Tierney desidera disperatamente giocare regolarmente a calcio in prima squadra e tornare con la forza nella nazionale scozzese. Il trasferimento al Celtic fornirà il calcio in prima squadra che il difensore desidera disperatamente.