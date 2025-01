Il difensore “trascurato” dell’USMNT Joe Scally continua la sua carriera in Germania

Doug McIntyre Reporter di calcio

Per quanto riguarda i tifosi della Nazionale maschile statunitense, la storia della stagione europea per club 2024-25 sarà quella di Christian Pulisic, che ha appena portato l’AC Milan al titolo della Supercoppa italiana, e Antonee “Jedi” Robinson, l’uomo selvaggio dell’anno del calcio statunitense lo scorso anno. anno, le cui prestazioni eccezionali al Fulham hanno portato la capolista Liverpool a inseguire la sua firma.

Pulisic e Robinson si sono guadagnati questi riconoscimenti. Lo stesso vale per il terzino destro tedesco Joe Scally, anche se non li ha davvero presi.

A novembre, Scally ha compiuto un’impresa straordinaria che è passata per lo più sotto il radar dei fan dell’USMNT: il 22enne è diventato quarto giocatore più giovane della storia giocare 100 partite di Bundesliga. I tre prima di lui sono tutte vere e proprie leggende: i grandi della nazionale tedesca vincitori della Coppa del Mondo Lothar Matthäus e Berti Vogts, e lo storico portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen.

“Onestamente, i tifosi lo ignorano per la maggior parte del tempo”, ha detto Scally martedì in una teleconferenza Zoom con un piccolo gruppo di giornalisti quando gli è stato chiesto se fosse in un club così prestigioso. “Ma per me è qualcosa di cui sono molto orgoglioso e felice.”

Scally è titolare del Borussia Mönchengladbach ormai da quattro stagioni. Ha fatto il suo debutto in Bundesliga nel 2021 contro il potente Bayern Monaco – niente di meno – e da allora non è mai stato fuori dalla formazione, nonostante abbia giocato sotto tre allenatori diversi nelle sue prime tre stagioni all’estero.

“Avere la fiducia di altri allenatori diversi”, ha detto Scally, che ha trascorso le sue prime tre stagioni da professionista con il New York City FC, club della MLS della mia città natale, “e rimanere nella stessa posizione di partenza e giocare 100 partite prima dei 22 anni mi dà molta fiducia.”

Può essere visto sul campo sia per il club che per il Paese. Infortunato per gran parte del 2024, il fuoriclasse dell’USMNT Sergiño Destin Scally è stato uno dei pochi punti luminosi nella disastrosa Copa América della scorsa estate.

Ha preso quella forma nella stagione della Germania al ‘Gladbach, che, dopo aver perso quattro delle prime sei partite, ha costantemente scalato la classifica. Si avviano verso la seconda metà del campionato, che riprenderà sabato in casa contro il Bayern capolista, a soli tre punti dalla zona Champions League. Scally ha giocato da titolare tutte e 15 le partite e in 11 di esse ha giocato 90 minuti.

Scally attribuisce in parte la sua migliore stagione in carriera all’attuale allenatore del Gladbach Gerardo Seoane, ora al suo secondo anno in carica.

“Mi ha insegnato a giocare in posizioni diverse e mi ha dato la sicurezza necessaria per giocare partite intere per due stagioni di seguito”, ha detto Scally, che in questa stagione ha giocato anche come terzino sinistro e centrale in una linea difensiva a tre. . “Penso che mi abbia sicuramente aiutato”, ha detto Scally.

Questa versatilità è parte del motivo per cui l’allenatore statunitense Mauricio Pochettino non ha voluto fare appello al naturale fondo a sinistra per coprire Robinson in vista della serie di quarti di finale della Concacaf Nations League di novembre contro la Giamaica. Scally ha iniziato tutte e quattro le partite di Pochettino finora al suo solito posto, anche se c’è stata una curva di apprendimento sotto la guida dell’ex allenatore di Chelsea, Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur.

“Ha dovuto mischiare il suo gioco come terzo difensore centrale o come terzino” quando gli Stati Uniti dominano la propria metà campo, ha detto Robinson di Scally tra le due partite di novembre. “Ha dovuto fare cose diverse, ma penso che sia entrato e abbia dimostrato che può chiudere le ali, può essere forte e potente.

“Ed è stato davvero bravo”, ha aggiunto Robinson. “Andando avanti, rafforzerà la sua fiducia nel cercare di continuare a migliorare come giocatore e assicurarsi quel posto. E quando Sergiño tornerà, renderà davvero una bella competizione per chi gioca”.

A soli 17 mesi dall’inizio della Coppa del Mondo 2026, Scally deve assaporare le sue possibilità. Era il membro più giovane del roster americano del 2022, ma non è uscito dalla panchina in Qatar.

“Abbiamo avuto solo due ritiri con Pochettino, quindi tutti si stanno ancora abituando”, ha detto Scally martedì quando gli è stato chiesto dell’argentino. “Ma è incredibile che la squadra abbia un allenatore di tale qualità come lui, che ha allenato squadre così grandi, giocatori così grandi.

“Tutto sta andando nella giusta direzione”, ha continuato. “Vedete come abbiamo giocato. Tutti hanno così tanta fiducia.”

Tra questi c’è Scally, che ha potuto ricaricarsi nella sua nativa Long Island durante la pausa invernale della Bundesliga. Ha festeggiato il suo compleanno a Capodanno. Ora è pronto per tornare al lavoro. “Giocare per il Bayern è sempre speciale”, ha detto.

Aiutare ‘Gladbach a ribaltare i favoriti per il titolo migliorerebbe sicuramente il punteggio Q di Scally con i tifosi statunitensi. Non gli importerebbe niente. Sa anche quale pubblico è davvero importante.

“Ogni partita”, ha detto Scally. “Sai che qualcuno della nazionale ti sta guardando.”

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio di FOX Sports che ha coperto Stati Uniti nazionali maschili e femminili alla Coppa del Mondo FIFA nei cinque continenti. Seguitelo a @ByDougMcIntyre .

