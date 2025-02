Il direttore del Napoli spiega il fallimento dell’accordo di Alejandro Garnacho con Man United

Lo ha detto il direttore sportivo Napoli Gioanni Manna Alejandro GarnachoI requisiti finanziari per l’abbandono del Manchester United nella finestra di trasferimento di gennaio erano troppo alti per il club italiano.

Garnacho, 20 anni, era tra i giocatori che stavano pensando di rafforzare il loro attacco a gennaio.

Il Napoli ha perso l’ala stella Khvicha KvaratskheliaFirmato da Paris Saint-Germain nel trasferimento di 60 milioni di EUR ($ 61 milioni) il mese scorso.

“Garnacho è un giocatore che ci piace e gli piace”, ha detto Manna mercoledì durante una conferenza stampa.

Alejandro Garnacho era associato al Napoli a gennaio. Immagini di Michael Regan/Getty

“Stavamo pensando a lui prima della partenza di Khvichy Kvaratskhelia. Ci siamo incontrati. Abbiamo fatto un’offerta molto importante di United. Abbiamo contattato i loro requisiti, molto vicini.

Sebbene la commissione di trasferimento sia stata concordata con lo United, Manna ha affermato che l’accordo non sarebbe stato completato a causa dei requisiti finanziari dell’ala argentina.

“Per lasciare la Premier League a gennaio, perché a luglio è diverso, il giocatore (Garnacho) probabilmente voleva essere finanziariamente soddisfatto”, ha detto Manna.

“È qualcosa che non possiamo fare in questo momento, non siamo disposti a fare e non credo sia giusto. Se hai uno stipendio medio nello spogliatoio e porti un giovane giocatore che guadagna il mio mezzo uno stipendio elevato, non lo considero giusto per quei giocatori che fanno un lavoro importante qui. “

Manna ha anche rivelato che l’attaccante del Borussia Dortmund Mia moglie Si rifiutò di trasferirsi a Napoli.

Adeyemi, 23 anni, è l’obiettivo segnalato di diversi club della Premier League, tra cui Liverpool e Chelsea.

“Per Adeymi abbiamo avuto un progetto di accordo con Dortmund”, ha detto Manna.

“Eravamo lì, abbiamo parlato con un giocatore che non era sicuro e non volevo venire. Che è arrivato da quando ero qui, volevo venire fortemente a Napoli. “

Il Napoli, che è il momento clou di Serie A, ha firmato l’attaccante svizzero Noah Okafor Informazioni sul prestito di AC Milan il giorno della data di trasferimento.