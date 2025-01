Il direttore generale dei Falcons parla del futuro di Kirk Cousins ​​con i Falcons

Gli Atlanta Falcons sono stati al centro della tempesta la scorsa stagione quando hanno firmato il quattro volte quarterback del Pro Bowl Kirk Cousins ​​​​con un enorme contratto quadriennale.

Dopo averlo ingaggiato, la squadra scelse il quarterback esordiente Michael Penix Jr. nel primo turno del Draft NFL.

Da allora, i Falcons hanno flirtato con i playoff, ma non sono riusciti a farcela, e Kirk Cousins ​​​​è stato messo in panchina nel processo.

Il direttore generale dei Falcons Terry Fontenot ha parlato giovedì del futuro di Cousins ​​davanti ai media di Atlanta.

“Siamo a nostro agio ad andare avanti con lui come riserva”, ha detto Fontenot.

Fontenot su Cousins: Siamo a nostro agio ad andare avanti con lui come riserva. #Falco — Marc Raimondi (@marcraimondi) 9 gennaio 2025

L’unico problema con questa situazione è che Cousins ​​​​ha firmato un accordo da 180 milioni di dollari in offseason, con 100 milioni garantiti.

Sono troppi soldi per un quarterback di riserva, e i Falcons dovranno rielaborare il contratto, scambiarlo o lasciarlo andare.

Questo ora è il lavoro di Penix e, se il piano di Atlanta avrà successo, potrebbe essere il suo lavoro per molto tempo.

Sarà interessante vedere se Cousins ​​proverà a uscire con la forza da Atlanta se crede di avere ancora qualcosa nel serbatoio.

L’ex stella del Michigan State compirà 37 anni prima della prossima stagione e, dopo essere stato in panchina, ora ha qualche motivazione.

Squadre come Las Vegas Raiders, New York Giants, Tennessee Titans e altre potrebbero aver bisogno di esperienza sotto il centro e potrebbero essere disposte a pagare molto per questo.

