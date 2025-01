Il direttore generale dei Packers Brian Gutekunst: “È ora di iniziare a competere per i campionati”

Il direttore generale dei Green Bay Packers Brian Gutekunst ha visto una squadra che è migliorata durante la stagione.

Ma sa anche che perdere nel turno di apertura dei playoff non è abbastanza per una squadra con grandi aspettative.

Quindi, mentre Gutekunst crede che l’organizzazione stia andando nella giusta direzione, ha anche lanciato una sfida a una squadra che ha perso tutte e sei le partite giocate in questa stagione contro i Detroit Lions, Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings, le migliori squadre della NFC.

“Dobbiamo continuare ad aggiungere urgenza”, ha detto Gutekunst durante la conferenza stampa di fine stagione giovedì pomeriggio. “La vita di un giocatore nella National Football League non è molto lunga. Abbiamo un gruppo di bravi ragazzi nello spogliatoio, abbiamo un gruppo di ragazzi di talento in quello spogliatoio e penso che sia ora di iniziare a competere per un campionato.

“Penso che siano pronti.”

La sconfitta per 22-10 dei Green Bay contro gli Eagles nel round wild card della NFC è stata il risultato di una sconfitta per 34-29 contro i Packers nell’apertura della stagione regolare a San Paolo, in Brasile. Nel frattempo, i Packers hanno perso due volte contro i Lions e due volte contro i Vikings, finendo terzi nella NFC North e guadagnandosi il settimo e ultimo posto nei playoff della conference.

In sei stagioni come capo allenatore, Matt LaFleur ha portato i Packers a un record complessivo di 67-33 (3-5 nella postseason) e a presenze agli NFC Championship Games del 2019 e 2020.

Ma l’ultima apparizione dei Green Bay al Super Bowl risale alla stagione 2010, quando i Packers vinsero tutto con Mike McCarthy come capo allenatore e Aaron Rodgers come quarterback titolare.

“Penso che siano tutti degli stronzi”, ha detto LaFleur alla fine della stagione con i giornalisti all’inizio di questa settimana. “Se esci e giochi al meglio e te la cavi, è una sensazione diversa.”

I Packers entrano nell’offseason con 11 giocatori che diventeranno free agent senza restrizioni, inclusi tre titolari: il centro Josh Myers, il linebacker Isaiah McDuffie e il difensore TJ Slaton.

Potrebbero separarsi dal due volte cornerback del Pro Bowl Jaire Alexander, che ha saltato 10 partite nelle ultime due stagioni per infortuni e ha scontato una squalifica nel 2023.

Alexander non ha parlato con i giornalisti durante la giornata di pulizia degli armadietti di lunedì, dicendo che non aveva “niente di buono da dire”.

Giovedì, alla domanda se ci fosse un legame tra l’organizzazione e il giocatore, Gutekunst ha detto: “No, no, no. Voglio dire, penso che entrambe le parti siano frustrate perché non riesce a uscire. Provo simpatia perché vuole essere lì”. e vuole giocare, ma non contatta.”

I Packers possono liberare circa 6 milioni di dollari di spazio sul tetto salariale se lasciano Alexander, il che darebbe loro 57 milioni di dollari di spazio sul tetto previsto (escluso il costo per firmare la loro classe di draft) in vista della offseason.

Dopo aver ingaggiato la sicurezza All-Pro Xavier McKinney e il tight end del Pro Bowl Josh Jacobs l’anno scorso, Gutekunst ha i soldi per fare più acquisti free-agent se lo desidera.

Insieme alla crescita del roster più giovane della NFL per il secondo anno consecutivo, Gutekunst ritiene che la sua squadra sarà in una buona posizione la prossima stagione.

“Le decisioni che abbiamo preso negli ultimi anni ci hanno messo in una posizione in cui siamo abbastanza in forma”, ha detto Gutekunst. “Mi sento davvero bene riguardo alla nostra capacità di andare e fare ciò di cui abbiamo bisogno per costruire una squadra del calibro di un campionato.

“Le opportunità che si apriranno lì non sono note al momento. Vedremo come andrà. Ma siamo in una situazione migliore di prima”.

NOTE:

Gutekunst ha detto che la squadra vorrebbe riportare in campo il veterano kicker Brandon McManus, che è stato ingaggiato a ottobre dopo che la squadra ha impiegato kicker esordienti nel 2023 e nelle prime sei partite di questa stagione.

Gutekunst ha detto che il wide receiver Christian Watson, che si è strappato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro nella finale di stagione regolare contro Chicago, deve ancora essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Gutekunst era entusiasta del primo anno di difesa sotto il nuovo coordinatore Jeff Hafley, la cui unità si è classificata n. 5 nella difesa totale (314,5 yard a partita), n. 6 nella difesa dal punteggio (19,9 punti a partita) e n. 4 nei kickoff (31 ). ). “Pensavo che Jeff Hafley avesse fatto un lavoro straordinario arrivando qui nel primo anno”, ha detto Gutekunst. “Pensavo che alla fine dell’anno avessimo giocato il nostro miglior calcio in difesa. Sono davvero entusiasta di dove si trova la difesa in questo momento”.

Rapporto dell’Associated Press.

