Hugo Viana è stato creato per lasciare lo sport alla fine della stagione. Foto: Jan Kruger – UEFA/UEFA tramite Getty Images

Hugo Viana ha lasciato il suo ruolo di direttore sportivo Sporting CP, ha annunciato il club portoghese martedì.

Viana, sostituendo il Txiki Begiristain in uscita per il direttore del calcio di Manchester, avrebbe dovuto lasciare un CP sportivo alla fine della stagione.

“Sporting CP riferisce che Hugo Viana ha chiesto la sua partenza dal club di essere trasferito in avanti, originariamente previsto per la fine della stagione sportiva in corso”, Per mettere le dichiarazioni del club.

“Per quanto riguarda gli argomenti presentati e comprensivi, il direttore sportivo di Sporting CP ha interrotto il suo dovere dopo il mercato invernale.”

Viana, 42 anni, ha trascorso del tempo a Sporting, Newcastle United e Valencia come giocatore e dal 2001 al 2012 ha vinto 29 cappelli per il Portogallo.

Nel 2018 è stato nominato direttore del calcio e ha aiutato il club a vincere il titolo portoghese nel 2021 e 2024 nonostante la forte competizione del Benfica e dell’FC Porto.

Nel 2020, è stato attribuito al capo di Now-Manchester United Ruben Amorim come manager che ha anche svolto un ruolo chiave nel ritorno dello sport in cima al calcio portoghese.

“Hugo Viana ha svolto un ruolo di base nella crescita sportiva del club in un momento in cui la principale squadra di calcio di Sporting CP ha vinto diversi titoli: due campionati nazionali, tre tazze di campionato, una Supercoppa e una coppa portoghese”, ha affermato la dichiarazione.

Il presidente sportivo di CP di Frederico Varandas ha apprezzato Viana e ha dichiarato: “Il lavoro di Viana in questi anni era essenziale per l’implementazione di un progetto sportivo solido e vincente.

“Ha svolto un ruolo chiave nella costruzione di una squadra che ha rotto le barriere e ha identificato una delle fasi più memorabili della storia recente del nostro club.”

Bernardo Palmeiro sostituirà Vian come nuovo CEO di Football in Sporting.

Nel frattempo, la città aveva una finestra di trasmissione di gennaio.

Il partito di Pep Guardiola ha speso 180 milioni di GBP ($ 225 milioni) nel tentativo di dare vita alla stagione dopo la prima metà della campagna.

La città ha portato la Francoforte di Eintracht Omar Marmoush Quando si trasferisce £ 59 milioni, seguito da Palmeiras Vitor Reis per 29,6 milioni di GBP e lenti Abdukodir Khusanov Per £ 33,6 milioni.

Prima del mandato di lunedì, la città si è assicurata l’arrivo di FC Porto Nico Gonzalez spruzzando £ 50 milioni, equivalente alla clausola di rilascio del giocatore.