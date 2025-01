Il Dodger Stadium è attualmente sottoposto a una ristrutturazione da 100 milioni di dollari

I Los Angeles Dodgers e i loro fan si stanno godendo la offseason da campioni delle World Series, crogiolandosi dopo le 5 partite vinte contro i New York Yankees nella Fall Classic.

Per quanto sia divertente godersi un’offseason come quella dei campioni, c’è ancora del lavoro da fare e non sempre si ferma alla free agency.

Il lavoro fuori stagione dei Dodgers include anche pesanti lavori di ristrutturazione al Dodger Stadium, che secondo un recente video condiviso su X da Doug McKain di Dodgers Nation è attualmente in fase di revisione come parte di un progetto di costruzione da 100 milioni di dollari.

Il Dodger Stadium è sottoposto a una ristrutturazione da 100 milioni di dollari. Ecco come appare al momento. pic.twitter.com/GSfYoqZOOG — Doug McCain (@DMAC_LA) 3 gennaio 2025

I lavori di ristrutturazione del Livello 1 saranno completati prima dell’inizio della stagione 2025.

Il progetto prevede la ristrutturazione della casa e le visite alle clubhouse, mentre si modernizza lo stadio.

Il Dodger Stadium è il terzo stadio più antico del baseball, dietro Fenway Park e Wrigley Field.

Più recentemente è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione nel 2021, quando il team ha costruito il Centerfield Plaza, che presenta più ristoranti e statue volte a migliorare l’esperienza complessiva del campo da baseball.

Sin dalla sua apertura nel 1962, i Dodgers hanno svolto un ottimo lavoro mantenendo aggiornato il Dodger Stadium.

Da quando il Guggenheim Baseball Management ha acquistato la squadra nel 2012, sono stati completati diversi progetti di ristrutturazione, tra cui la ristrutturazione della clubhouse originale e della sala pesi nel 2012.

È un momento emozionante per essere un fan dei Dodgers ed è bello vedere la squadra investire parte delle sue entrate nella modernizzazione dello stadio.

Non si sa se i pagamenti da 100 milioni di dollari alla società di costruzioni subiranno ritardi.

