Il fan di Lifetime Mavericks Patrick Mahomes reagisce a Luka Doncic: “Mi ha fatto male”

Patrick Mahomes è uno dei tanti fan di Dallas Mavericks che sono scioccati da Luka Doncic.

Il difensore dei Kansas City Heads ha ammesso di averlo fatto male, sottolineando di aver visto Doncic crescere come una delle migliori star della NBA da quando la squadra lo ha aggiunto alla NBA del 2018.

“È difficile”, ha detto Mahomes al Super Bowl Lix. “Sai, ho guardato Luke da mio bambino di 18 anni.

“Come fan di Dallas mi fa male.”

Mahomes, casa del Texas, che è anche un fan di Mavericks a vita, ha espresso la sua confusione originale sull’accordo sui social media quando è stato annunciato sabato sera. Lui ha scritto nel messaggio in x “Sono malato RN …”, “apparentemente parlando a molti altri fan di Dallas a cui non piaceva il negozio.

Patrick Mahomes nel negozio di Luka Dončić: “È difficile”

Da quando Mahomes si è esibito spesso ai Giochi Mavericks negli ultimi anni, ha detto che ha formato una benda con Doncic. Sebbene Doncic non gioca più nella sua squadra preferita, Mahomes radica il suo successo con Los Angeles Lakers.

“Sono contento di lui che possa andare lì ed essere a Los Angeles e avere l’opportunità di realizzare il suo sogno di vincere il campionato”, ha detto Mahomes. “Ha fatto così tanto, non solo per la squadra di basket, ma anche per la città di Dallas, quindi apprezzo sempre quegli anni.”

Il negozio tra Mavericks e Lakers, che includeva anche lo Utah Jazz per la raccolta di jale Hood-Schifino e il secondo turno, era scioccante per molte ragioni. La decisione dei Lakers di inviare Anthony Davis, che è nel mezzo di un’altra stagione di calibro All-NBA, è stata sorprendente perché un grande uomo di 31 anni li aveva aiutati a vincere il titolo cinque anni fa e si pensava che facesse parte del Piani a lungo termine dell’organizzazione.

Ma ovviamente, il motivo principale per cui il negozio è stato sorprendente è stato che Dallas ha deciso di condividere con un candidato perenne MVP di 25 anni solo otto mesi dopo averli portati alla finale della NBA. Un tale commercio è molto poco precedente in una recente memoria sportiva, per non parlare della storia dell’NBA.

Quando la notizia è arrivata sabato tardi, molti si sono chiesti nei social media quale sarebbe stato l’equivalente NFL del Doncic Store. Philadelphia Eagles ha ricevuto Devon Smith ha cercato di elaborare uno.

“Probabilmente direi, come viene scambiato Justin Jefferson”, ha detto Smith lunedì sera.

Jefferson è un forte complice per il successo. L’ampio destinatario del Minnesota Vikings è diventato immediatamente uno dei migliori giocatori nella sua posizione quando è arrivato in campionato nel 2020, impostando tutti i principianti. Il 25enne ha vinto il giocatore offensivo dell’anno nel 2022 e ha guadagnato l’attacco All-Pro della seconda squadra della scorsa stagione.

Ma anche alcuni dei migliori ricevitori di grandi dimensioni sono stati scambiati. Il valore di Doncic come giocatore unanime è probabilmente più simile a un difensore del franchising che raramente si muove, specialmente all’età di 25 anni.

Mahomes potrebbe essere il più grande esempio di come un prezioso difensore del franchising sia stato dopo aver avuto un successo senza precedenti nei primi sette anni come principiante. Il 29enne cerca di superare il suo quarto titolo e il terzo campionato diretto mentre i Masters prendono Kotka al Super Bowl LIX (domenica alle 18:30 ET FOX).

Va sostenuto che Mavericks ha cambiato la risposta di Mahomes della NBA, che avrebbe chiaramente perseguitato Dallas nei prossimi anni se Doncic avesse un tale successo a Los Angeles. Ma mahomi Aggiunto a un altro post Domenica, non vede l’ora di interpretare Davis con Kyrie Irving. Questa opinione è rimasta la sera di apertura.

“Sono entusiasta di far avanzare i Maverick e i ragazzi che portano”, ha detto Mahomes.

