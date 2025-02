È stata una grande settimana per la famiglia Dejean.

Prima di tutto, Cooper Dejean ha registrato la sua prima carriera di rapimento nella sua più grande carriera della NFL, ripristinando la selezione di Patrick Mahomes per la vittoria del Super Bowl Lix del Super Bowl di Philadelphia Eagles sui gestori di Kansas City. Mentre Dejean continuava, suo fratello minore Jaxx ricevette una delle sue offerte più significative.

Il Michigan è diventato l’ultima scuola, che ha offerto un destinatario a cinque star/reclutamento in difesa nella classe 2027. Segna la quarta offerta per Jaxx Dejean. L’Iowa, dove Cooper Dejean era uno stato tutto americano, Kansas e UAB, sono altre tre scuole che hanno offerto il dejean più giovane a questo punto.

Come suo fratello maggiore al liceo, Jaxx Dejean era una forza su entrambi i lati della palla in Odebolt-Arthur a Iowur. Come matricola, Jaxx Dejean ha registrato 500 iarde di ricevimento e 12 in totale da fare per quattro rapimenti e un paio di uva. Le sue statistiche sul suo secondo anno nel 2024 non sono disponibili al pubblico ma lui ha realizzato alcuni giochi di evidenziazione Durante la stagione ed è stato recentemente invitato a eseguire campi insieme all’invito All American Bowl della Marina.

Jaxx Dejean Recentemente raccontato 247 Sports Che è cresciuto fino a 6 piedi-6 e ha anche visto un aumento delle forze di reclutamento. È stato elencato il 29 ° come migliore opportunità nella classe 2027 con 247 classificazioni sportive.

Come Cooper, Jaxx Dejean è molti atleti delle scuole superiori. Nel basket, Dejean Ha guadagnato un signore dalla schiacciata che ha lanciato all’inizio di questa stagioneE gioca anche a baseball e corre in pista; Tuttavia, sembra che il calcio sia la sua enfasi.

Il capo allenatore del Michigan Sherrone Moore è stato in grado di smantellare una forte classe di reclutamento nel 2025. Quest’anno il Michigan ha guadagnato il sesto miglior corso di reclutamento, con QB Bryce Underwood che guida il gruppo. I Wolverines hanno abbassato solo due reclutamento nella classe 2026 fino a questo punto e non hanno ricevuto un impegno nella classe 2027 in una fase iniziale.

Tuttavia, può essere facile pensare che l’Iowa abbia un’escursione interna per scendere il dejea più giovane. Ovunque finisca, sembra improbabile Ottiene un taglio sopra i suoi occhi A causa delle lattine di birra volante a una festa come suo fratello maggiore alla sfilata del campionato del Super Bowl Eagles venerdì.

