Il giocatore e l’allenatore della NFL di lunghi tempi Dick Jauro, che ha portato ai playoff di Chicago Bears e ha votato per essere allenatore dell’anno AP nel 2001, è morto sabato. Aveva 74 anni.

Gli Orsi hanno confermato la sua morte, che è arrivata il giorno prima che Filadelfia – dove Jauron era un momento di un momento dell’attuale maestro Andy Reid – giocava a Kansas City nel Super Bowl a New Orleans.

Jauron era una star di due sport a Yale nei primi anni ’70, ed entrambi i Detroit Lions furono preparati dalla natura della NFL e nei Cardinali di St. Louis nel dilettante di baseball della Major League. Alla fine, ha fatto il calcio nella sua pratica per tutta la vita, che ha iniziato a difendere cinque stagioni a Detroit e altre tre con Cincinnat prima di ritirarsi nel 1980.

Il molto popolare Jauron si trasferì al coaching e i Bills assunsero cinque anni dopo come allenatore difensivo. Ha continuato il difensore dell’allenatore Green Bay ed è diventato amico di Reid, un assistente della linea di attacco e un allenatore stretto.

Nel 1995, Tom Coughlin assunse Jauron Jaursville Jaguars come coordinatore difensivo, e giocò lì per il principale coaching di Chicago. Jauron ha avuto solo un record vincente in cinque stagioni con Bears, vincendo la NFC North nel 2001 prima di perdere contro gli Eagles, quindi allena i playoff Reid nel round di divisione.

Jauro è stato licenziato nel 2003 ed è diventato coordinatore della difesa di Detroit, dove ha lavorato come allenatore temporaneo in cinque partite nel 2005. Ha trascorso le prossime quattro stagioni come capo allenatore di Buffalo ma non ha mai avuto un vincitore.

Ha concluso un album 60-82 e uno nei playoff in 10 stagioni come capo allenatore.

La morte di Jauron è avvenuta solo due giorni dopo che Bears ha annunciato Virginia Hallas sulla morte di McCaskey, che ha ereditato il franchise di suo padre George Halas e ha trascorso quattro decenni come grande proprietario. Aveva 102.

Reporting Associated Press.