Il giocatore precedente rivela una grande preoccupazione per Sean McDermott

I calcoli di Buffalo sono tornati ancora una volta nella loro ricerca per vincere il primo Super Bowl del franchise di sempre.

Hanno perso 32-29 contro Kansas City Chiefs domenica scorsa sulla strada, dove il gioco è tornato sul cavo.

L’ex giocatore della NFL e l’attuale analista di Fox Sports Mark Schleleth crede che il capo allenatore di Bill Sean McDermott potrebbe non essere il ragazzo giusto per guidare la squadra.

“Sii chi sei. La domanda che ho con McDermott in questi grandi giochi è che non lo è “, ha detto Schleleth mercoledì tramite” palla per la colazione. “

– @Markschlereth Non sono sicuri che McDermott sia il ragazzo giusto per condurre le bollette al Super Bowl pic.twitter.com/cfmb8tqyth – Breakfast Ball (@Brkfstballonfs1) 29 gennaio 2025

McDermott ha portato alle bollette il maggior successo che hanno avuto dai tempi di Marv Levy.

Il franchise ha vinto ciascuno degli ultimi cinque titoli AFC East e ha fatto una vera minaccia del Super Bowl alla conferenza.

Tuttavia, non sono stati in grado di superare il campionato AFC e, in effetti, Andy Reid e Kansas City Chiefs.

Chiamare il lavoro di McDermott in questo momento sembra un po ‘troppo folle, considerando che ha costruito un’ottima squadra di calcio nella parte occidentale di New York.

Tuttavia, deve migliorare le sue decisioni nel gioco e la sua operazione durante i più grandi giochi.

I migliori allenatori degli sport devono salire all’appartamento se vogliono raggiungere la cima e vincere un campionato.

Mentre avanza, molti occhi saranno a McDermott per vedere se potrà farlo con il quarterback stellare Josh Allen.

