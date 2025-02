Il gioco di primavera del Nebraska “sospetto” a causa del portale di trasferimento, afferma Matt Rhule

Il gioco del Nebraska-Spring, uno dei migliori nel calcio universitario e il grande produttore di reddito, è improbabile che sia tenuto avanti perché l’allenatore Matt Rhule è preoccupato per le altre squadre che nascondono i suoi giocatori.

La “parola” pollice “non è più”, ha detto Rhule sabato durante una conferenza stampa di Midwinter. “È solo un mercato congiunto aperto assolutamente gratuito. Non voglio necessariamente aprire il mondo esterno e convincere le persone a guardare i nostri amici e dire:” Sembra un giocatore abbastanza bravo. Andiamo da lui. “

Il gioco di primavera ha una lunga tradizione in Nebraska. L’anno scorso, l’evento ha attirato 60.452 al Memorial Stadium, che è il quarto più alto dietro la nazione dietro i Giochi di primavera in Ohio, Alabama e Penn State. Il gioco Cornhuskers è stato anche trasmesso sulla rete Big Ten.

“Ho affrontato molte persone che offrono ai giocatori molte opportunità dopo”, ha detto Rhule. “Quindi esci portando un gruppo di nuovi giocatori e presentandoli in tutte le altre scuole da guardare? Non ha molto senso per me.”

Sei giocatori del Nebraska sono arrivati ​​alla settimana del portale di trasferimento dopo la partita di primavera dell’anno scorso.

La stagione del portale primaverile termina quest’anno il 25 aprile, il giorno prima dell’allenamento primaverile del Nebraska. Tuttavia, i giocatori possono cambiare le scuole senza raggiungere il portale, come il recente cambiamento di sicurezza di Wiscons Xavier Lucas a Miami (Fla.).

Rhule ha affermato che rivelare i loro giocatori ad altre scuole è più interessato a lui del rischio di infortuni in primavera. Il destinatario Demitrius Bell e il cornerback Blye Hill sono rimasti feriti nella partita di primavera dell’anno scorso e hanno perso la stagione. Rhule ha detto che ci sarebbe ancora un flusso live durante l’esercizio di primavera.

“Gli amici sono sostituiti ora e metti soldi dietro alcune persone, abbastanza altri parametri”, ha detto Rhule. “Tuttavia, devi andare bene. Onestamente, si tratta di proteggere e proteggere l’elenco durante quella stagione del portale.”

Rhule ha detto che mentre è “molto incerto”, il gioco primaverile è tenuto in una forma di scrimmaus, vuole “mostrare” i fan del suo giocatore in qualche modo. Il regista di atletica Troy Dannen ha dichiarato la scorsa settimana nel suo programma radiofonico che il 26 aprile si terrà un evento dominante, forse un calcio e altri sport autunnali.

Reporting Associated Press.

