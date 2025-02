Il giovane QB ammette che sta reclutando al Pro Bowl

I New England Patriots non sono ancora stati in grado di riprendersi dopo la partenza di Tom Brady.

Sostituire Bill Belichick con Jerod Mayo ha solo peggiorato le cose e hanno regredito ancora di più nella sua stagione solitaria con responsabilità.

Fortunatamente per loro, l’aiuto è in arrivo e il futuro può essere leggero a Foxboro.

Hanno assunto un comprovato vincitore e un veterano allenatore di capo in Mike Vabel e hanno una stella promettente da costruire attorno a Drake Maye.

Pertanto, la prima scelta n. 3 si assicura di fare la sua parte sotto il gioco del Pro Bowl.

Quando ha parlato con Kay Adams nel suo spettacolo “Up & Adams”, il prodotto UNC ha ammesso di aver fatto un po ‘di reclutamento, il che ha sfruttato al massimo il suo tempo con alcuni dei migliori giocatori in campionato:

“Sicuramente … ho fatto sapere loro che Pats ha avuto alcune cose per fare alcuni tratti in questa stagione”, ha detto.

Fatto #Patriots QB Drake Maye sta facendo un po ‘di reclutamento mentre era sul Pro Bowl ??? 👀📈 “Sicuramente … ho fatto sapere loro che Pats ha avuto alcune cose per fare alcuni tratti in questa stagione.”@DrakeMaye2 @Patrioter @hykayadams pic.twitter.com/lqayppx46w – Up & Adams (@upandadamshow) 4 febbraio 2025

I Patriots vogliono un sacco di soldi da spendere in agenzia libera, e con Vabel al timone e Maye ottengono un’altra bassa stagione per lavorare sul suo gioco e sul suo sviluppo, sono forse una delle squadre più migliorate della NFL.

Secondo quanto riferito, saranno aggressivi nella loro persecuzione dei tee higgins e avranno una scelta di bozze molto preziosa, che consente loro di aggiungere più giovani talenti alla loro lista.

Ci vorrà un po ‘di tempo, e sebbene la prima campagna di May in campionato sia stata incoraggiante, è ancora un lavoro in corso.

L’organizzazione Patriots viene utilizzata per competere ai massimi livelli, quindi faranno sicuramente il miglio in più per tornare ai loro modi vincenti prima piuttosto che dopo.

PROSSIMO: La star di lunga data di Patriots viene rilasciata dallo staff tecnico