Il GM dei Titans Mike Borgonzi è aperto alle negoziazioni dal n. 1 nel Draft NFL

NASHVILLE, Tennessee – Il direttore generale dei New Tennessee Titans Mike Borgonzi ha lasciato tutte le opzioni sul tavolo quando gli è stato chiesto quale fosse la scelta migliore nel draft NFL.

Borgonzi è da pochi giorni direttore generale dei Titans, ma ha già ricevuto messaggi di congratulazioni da diversi soci della lega, insieme al desiderio di “restare in contatto” per quanto riguarda la scelta numero 1. 1.

La missione “Draft, Develop, Retain” del presidente delle operazioni calcistiche dei Titans, Chad Brinker, ruota attorno alla raccolta di scelte e alla costruzione di un elenco durante il draft. Borgonzi condivide la visione e non ha chiuso la porta alle opzioni commerciali quando arriverà la bozza.

“Le mance sono la nostra più grande forma di valuta, quindi quando ci sarà l’opportunità di tornare indietro e ottenere altre mance, lo faremo”, ha detto Borgonzi mercoledì durante la sua conferenza stampa introduttiva.

Brinker vuole aggiungere registi nelle prime posizioni attraverso il draft, ma il Tennessee ha solo due scelte tra i primi 100 quest’anno (n. 1 e n. 35). Vuole 30 scelte al draft nei prossimi tre anni e vuole che 12 di loro siano tra le prime 100. Scambiare la prima scelta assoluta potrebbe aumentare il loro totale.

Ma se i Titani identificano un giocatore che credono sia troppo bravo per lasciarsi sfuggire, dovranno prendere una decisione difficile.

“Esamineremo tutte le strade per quanto riguarda il numero uno”, ha detto Brinker. “Ma non trasmetteremo un talento generazionale con la prima scelta nel draft NFL.

Con Will Levis come unico quarterback sotto contratto, i Titans non hanno un’opzione comprovata nel roster per diventare la pietra angolare della loro franchigia. Uno scambio al ribasso probabilmente costerebbe ai Titans l’opportunità di selezionare uno dei due migliori quarterback quest’anno.

Proveniente dai Kansas City Chiefs, Borgonzi capisce come prendere un quarterback nel draft possa spingere una squadra in una posizione d’élite in campionato. Questo è ciò che ha fatto lo scambio fino al numero 10 nel draft del 2017 per selezionare Patrick Mahomes per Kansas City.

“Il quarterback è la posizione più importante, probabilmente nello sport”, ha detto Borgonzi. “Quindi devi consolidare la posizione del quarterback. Attaccheremo incessantemente finché non troveremo la risposta.”

Borgonzi ha detto che i Chiefs hanno riconosciuto una rara abilità in Mahomes all’inizio del processo, che è stata ulteriormente promossa attraverso incontri presso il gruppo di scouting della NFL e visite alla squadra.

Il viaggio all’East-West Shrine Bowl e al Senior Bowl con Brinker, l’allenatore Brian Callahan e il resto dello staff la prossima settimana darà a Borgonzi una prima possibilità di dare un’occhiata più da vicino ad alcune delle migliori prospettive di quest’anno.

Con un nuovo stadio in arrivo nel 2027, i Titans dovranno trovare presto un quarterback. I Titans confidano in Borgonzi per metterli in condizione di rimetterli in pista dopo essere andati 3-14 in questa stagione. Borgonzi ha affermato di avere piena autorità sulla libera agenzia e sul processo di bozza, ma Brinker ha autorità decisionale.

“Siamo tutti lì insieme cercando di farlo bene”, ha detto Brinker. “Mike viene assunto per costruire questo elenco e ha tutte le opportunità per farlo.