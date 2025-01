Il GM di Colts solleva il problema più grande con Anthony Richardson

Gli Indianapolis Colts giocheranno ancora una volta i playoff in casa dopo aver chiuso con un record di 8-9 in questa stagione.

Il direttore generale dei Colts, Chris Ballard, ha recentemente tenuto la sua conferenza stampa di fine stagione e ha parlato di alcuni problemi della squadra.

Uno di questi problemi era il gioco del giovane quarterback Anthony Richardson.

“Sapevamo che quando lo abbiamo preso sarebbe stato un ottovolante… La prima cosa che dobbiamo capire e su cui dobbiamo lavorare è che deve rimanere in salute. Questa, per me, è la domanda più grande”, ha detto Ballard tramite Stephen Holder di ESPN.