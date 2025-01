Il GM Ryan Poles: deve “guardare tutte le strade” alla ricerca di un nuovo allenatore.

LAKE FOREST, Illinois – Il direttore generale dei Chicago Bears Ryan Poles guiderà la ricerca della squadra per un nuovo allenatore ed è pronto a esplorare un percorso non convenzionale per ottenere il suo miglior candidato.

Martedì, quando gli è stato chiesto in una conferenza stampa di fine stagione se avrebbe preso in considerazione un cambio di allenatore, i polacchi hanno detto che tutte le opzioni erano sul tavolo.

“Vedremo tutte le strade per portare qui il miglior allenatore”, hanno detto i polacchi.

Secondo quanto riferito, l’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell sta attirando l’interesse delle squadre di tutta la NFL. O’Connell, 39 anni, ha chiarito lunedì che vuole restare in Minnesota, ma la possibilità che le squadre utilizzino il capitale per scambiare un allenatore ha scatenato speculazioni.

Consigli dell’editore 2 Correlati

I Bears inizieranno il loro primo giro di interviste questa settimana, intervistando sia i potenziali clienti del college che quelli della NFL. Poles ha elencato le quattro qualità che preferisce nell’allenatore che eventualmente assumerà e ha detto che crede che gettare una “rete ampia” garantirà che l’organizzazione sia quella giusta.

“Stiamo cercando una visione chiara, una mentalità di sviluppo, un’ottima gestione del gioco e ovviamente anche un piano di sviluppo del quarterback sarà una parte fondamentale di tutto questo”, ha detto Poles. “Alcuni nomi che non ti aspetti ti sorprenderanno perché stiamo andando più in profondità che mai.”

Secondo Adam Schefter di ESPN, i Bears hanno recentemente richiesto un’intervista con il coordinatore offensivo dei Buffalo Bills Joe Brady. Si prevede inoltre che intervisteranno l’ex allenatore dei Tennessee Titans Mike Vrabel, l’allenatore ad interim dei Bears Thomas Brown, il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson e il coordinatore difensivo dei Minnesota Vikings Brian Flores.

I Bears hanno anche chiesto il permesso di intervistare l’allenatore dei Cowboys Mike McCarthy, ma Dallas non ha ancora risposto alla richiesta, ha detto martedì una fonte a Schefter.

“Alcuni nomi che non ti aspetti ti sorprendano perché stiamo lavorando più profondamente di quanto abbiamo mai fatto”, ha detto il direttore generale Ryan Poles dello staff tecnico dei Bears. Foto AP/Nome Y. Eh

Poles ha detto che lo sviluppo del quarterback Caleb Williams sarà un “fattore enorme” nella scelta dei Bears come prossimo allenatore, ma non limita le sue opzioni per favorire un allenatore offensivo, anche se la crescita di Williams sarà importante per il successo della sua squadra. la seconda stagione.

“Penso che sia ovviamente l’ideale per un giovane difensore”, ha detto. “Ma alla fine, devi considerare tutte le caratteristiche di ciò che cerchi in un allenatore, e poi devi capire qual è il miglior pacchetto di queste che puoi portare all’edificio. Parlo di leadership, responsabilità, alcune cose importanti che rimangono, non importa quale sia la situazione, quelle cose devono essere lì affinché io possa ignorarle solo per arrivare dall’altra parte. In effetti, è il candidato che possiede la migliore collezione di tutte queste cose”.

I polacchi hanno anche affrontato le circostanze che hanno portato al risultato di 5-12 dei Bears, affermando che era necessario “tornare al nostro processo attorno al risultato”. I polacchi hanno affermato che l’entusiasmo per la stagione 2024 e le aspettative sono aumentate dopo aver ottenuto la Williams con il numero 1. 1 ha fatto sì che i Bears mancassero di dettagli, responsabilità e “un atteggiamento competitivo in situazioni critiche”.

“È stata una lunga stagione in cui è stato molto, molto difficile valutare questi lunedì dopo aver perso un passo,” hanno detto i polacchi. “E devo assumermene la responsabilità come capo delle operazioni calcistiche. E devo anche assicurarmi di trovare una soluzione per assicurarci di non commettere nuovamente lo stesso errore e di poter continuare a migliorare”.

Il presidente dei Bears George McCaskey e il presidente/CEO Kevin Warren hanno confermato che saranno i polacchi ad assumere il prossimo allenatore di Chicago. I tre, insieme al direttore dell’amministrazione calcistica Matt Feinstein, al direttore senior del personale dei giocatori Jeff King, al direttore amministrativo Ted Crews e al direttore delle risorse umane Liz Geist, costituiranno la giuria delle interviste per i Bears. Il vicedirettore generale Ian Cunningham farà parte del processo non appena il tempo lo consentirà nella ricerca di un’opportunità di direttore generale.

Mentre i polacchi, assunti nel gennaio 2022, non hanno chiarito se avesse ricevuto una proroga del contratto prima dell’inizio della ricerca dell’allenatore della squadra, McCaskey ha affermato di non credere che l’allineamento tra i contratti del direttore generale della squadra e dell’allenatore fosse necessario per attrarre. miglior candidato

“Non credo. Non è mai stato un fattore importante nelle conversazioni a cui ho partecipato”, ha detto McCaskey. “Nessuno è entrato e ha detto: ‘Non verrò qui a meno che io e il direttore generale non siamo sulla stessa linea temporale.’ Quindi non penso che questo sarà un fattore”.