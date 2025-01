Il grande anno di Andrew Mukuba in Texas

La sicurezza del Texas Andrew Mukuba ha schierato 7 yard contro il ricevitore dell’Arizona State Melquan Stovall durante gli straordinari della partita di playoff del College Football dei Longhorns nel Chick fil-A Peach Bowl. Ha letto la giocata, si è messo di fronte al passaggio di Sam Leavitt, lo ha intercettato e ha mandato i Longhorns in preda all’isteria – e in semifinale.

È stato un lungo viaggio per il nativo di Austin, che è tornato in Texas dopo tre anni a Clemson ed è diventato un eroe della sua città natale, suggellando la trasferta dei Longhorns al Goodyear Cotton Bowl Classic di venerdì contro l’Ohio State.

“Mi sento come se tutto fosse stato scritto per me”, ha detto Mukuba dopo la partita. “Tornerò a casa, giocherò la mia palla migliore e aiuterò la squadra”.

Se l’allenatore di Mukuba, Bernard “Bam” Blake, avesse davvero intenzione di scrivere questo film, dice di avere già la prima pagina in testa.

“Inizierebbe con un bambino che si trova nello Zimbabwe senza elettricità, poi viene qui in cerca di una vita migliore e di un’opportunità migliore, capendo che il calcio è calcio e non ciò che chiamiamo calcio”, ha detto Blake.

Questa non è finzione. Questa è la storia di Mukuba, iniziata quando aveva nove anni, quando lui, i suoi genitori e sette fratelli lasciarono lo Zimbabwe per Austin. Sua madre, Tshala Bilolo, trovò lavoro come governante in un hotel del centro, proprio di fronte al campus dell’UT. Dopo che i bambini hanno iniziato la scuola, Andrew ha subito fatto colpo sul campo.

Nell’educazione fisica, la classe voleva giocare a calcio e i giocatori si mettevano in fila per scegliere le squadre. Nessuno ha scelto un nuovo bambino.

“Ero tipo, ‘Football americano, lo sai? Sai giocare?'”, Ha detto Shannon Crenshaw, l’insegnante di educazione fisica di quinta elementare di Mukuba. “Era tipo, non proprio, ma lo farò.

Crenshaw prese da parte Mukuba per spiegargli i concetti di base. “Drew ha circa 10 anni e lancio la palla il più lontano possibile”, ha detto Crenshaw. “Nel momento in cui la palla si ferma e qualcuno la prende, il ragazzo si sta appena riprendendo.”

Lo farà di nuovo e Mukuba lo farà di nuovo. Poi Crenshaw vuole vedere cos’altro ha e spiega come giocare con il ricevitore largo. Dice a Mukubo di andare lungo e di lanciarlo di nuovo il più lontano possibile.

“Sono tipo, non è possibile che stia cercando di prendere la palla”, ha detto Crenshaw. “Era come Michael Irvin. L’ha capito. Nel giro di cinque minuti ho pensato: ‘Sai una cosa? Ho bisogno di parlarti, Andrew.’

Crenshaw e sua moglie gestivano l’organizzazione calcistica giovanile degli Austin Steelers e nei primi cinque minuti sul campo Mukuba ricevette il suo primo corso di reclutamento. È diventato un metalmeccanico.

Crenshaw sapeva quanto lavorasse duramente la madre di Mukubo. Sapeva che sua madre parlava quasi esclusivamente swahili. Sapeva che la famiglia era stipata in un appartamento dall’altra parte della strada rispetto alla scuola. Ha detto a Mukubo che il calcio gli avrebbe cambiato la vita.

L’intercettazione di Mukuba ha sigillato la drammatica vittoria dei Longhorns. Rich von Biberstein/Icon Sportswire

La madre di Mukubo era preoccupata che suo figlio si dedicasse al calcio, ma lui se ne innamorò. È riuscita a malapena a vederlo diventare una star alla LBJ High School di Austin: ha lavorato così duramente che è riuscita ad andare solo a uno dei suoi giochi. Tuttavia, è diventato uno dei difensori più reclutati della nazione con circa 40 offerte. Durante l’ultimo anno, nel 2020, non ha potuto visitare il campus, ma suo fratello Vincent, che ha sei anni in più, era un grande fan di Clemson.

Mukuba voleva restare vicino a casa, ma ha detto che voleva stare lontano dallo stress della situazione di allenatore in Texas, dove era convinto che Tom Herman sarebbe stato licenziato. Nel frattempo, ha trovato un forte legame con l’allora coordinatore difensivo di Clemson Brent Venables.

Così fece il salto e andò a Clemson, un posto che non aveva mai visitato, diventando il primo giocatore che Dabo Swinney ingaggiò senza incontrarlo di persona. Divenne quindi la prima vera matricola a iniziare in sicurezza per i Tigers da quando il record iniziò nel 1972 ed era una matricola All-American.

“Qualunque cosa abbia attraversato crescendo o abbia visto membri della famiglia, gli è stato permesso di guidarlo e svilupparlo invece di distruggerlo o definirlo”, ha detto Venables durante la prima stagione di Mukubo a Clemson. “Ti ha ringraziato tante volte e ha detto con tutte le sue forze: ‘Grazie coach… grazie per avermi portato.’ Grazie per aver creduto in me.” Per qualcuno che fa questo quando ha 18 anni, è una boccata d’aria fresca.”

La distanza era dura. Venables è andato in Oklahoma. Mukuba ha subito infortuni durante la seconda stagione e la stagione junior e la sua produzione è diminuita. Sentiva che non si adattava bene alla nuova difesa di Clemson e sentiva che non stava progredendo. Aveva ragione sul fatto che Herman fosse stato licenziato dopo la stagione 2020 e legato al suo sostituto, Steve Sarkisian. Quindi Mukuba tornò ad Austin.

Quest’anno ha ritrovato il suo stile. I suoi grandi successi, come quello contro il quarterback della Georgia Gunner Stockton nella partita del campionato SEC – una partita in cui ha avuto 11 contrasti e un fumble forzato – hanno dato il tono. La sua intercettazione contro l’Arizona State è stata la sua quinta della stagione, a pari merito con il compagno di squadra Jahdae Barron, vincitore del Thorpe Award, e Jalon Kilgore della Carolina del Sud dopo aver avuto una partenza su 31 a Clemson.

“Dal punto di vista dello schema, (il Texas) mi va bene solo se ho l’opportunità di giocare nella giusta posizione di sicurezza”, ha detto Mukuba questa settimana. “Sento che quella è stata la cosa più importante, semplicemente mettermi a mio agio e giocare a calcio nel modo giusto. Il modo in cui mi sento a giocare in questo momento mi ricorda i tempi del liceo, semplicemente volavo in giro e mi divertivo”.

Parte della sua stagione da favola sta realizzando un altro sogno: tornare a casa e riunirsi con i difensori del Texas Barron e Michael Taaff, amici della zona di Austin che conosce da più di un decennio. Durante la chiusura del COVID del 2020, i tre si sono allenati insieme a Blake per più di 100 giorni consecutivi nei parchi o sui campi da calcio per due ore al giorno, sognando giorni come venerdì in cui avrebbero potuto iniziare tutti insieme per i Longhorns in una partita che significava qualcosa. .

Nessuno di loro inizialmente si aspettava di essere in Texas. Barron firmò con Baylor finché Matt Rhule non partì per il lavoro nei Carolina Panthers e fu rilasciato, con il sostituto di Herman, Sarkisian, e il suo nuovo staff che fecero di Barron una priorità. Taaffe inizialmente si era impegnato con la Rice prima di decidere di trasferirsi in Texas. E poi è arrivato Mukuba.

“Ora che sta diventando realtà, è ancora più folle”, ha detto Mukuba. “Stiamo facendo grandi cose, con Jahdae, Thorpe che vince e gioca il suo miglior calcio, e Taaffe, un All-American, che gioca il suo miglior calcio. È letteralmente tutto ciò di cui abbiamo parlato”. E ora Mukuba è un tesoro del draft NFL.

“Era considerato un candidato di fine stagione a causa di infortuni e incoerenze”, ha detto l’analista di ESPN Jordan Reid. “Il Texas lo utilizza in una varietà di ruoli di sicurezza. Sono rimasto davvero colpito dalla rapidità con cui ha risposto agli schemi offensivi quest’anno. La sua produzione di palla è un riflesso diretto di ciò. Gli scout con cui ho parlato hanno detto che potrebbe giocare come già nel secondo o all’inizio del terzo turno.”

In quella che potrebbe essere la sua ultima partita al college, affrontando la nuovissima matricola Jeremiah Smith e il prolifico attacco dei Buckeyes, Mukuba avrà un’altra possibilità di dimostrare quanta strada è arrivata.

“Il calcio è un’opportunità per Drew di cambiare le dinamiche della sua famiglia, e penso che lo prenda sulle spalle, non come una pressione, un peso, ma come una questione di orgoglio”, ha detto Blake.

Il quarterback dei Longhorns Quinn Ewers ha detto mercoledì che una delle esperienze di questa squadra del Texas è stata il modo in cui tutti hanno condiviso le loro storie e appreso il background di tutti e i percorsi che hanno percorso fino ad Austin. Ha detto che Mukuba ha una delle storie più stimolanti.

“Penso che abbia avuto un impatto enorme non solo sulla difesa ma su tutta la squadra”, ha detto Ewers. “È stato davvero speciale per tutti.

Crenshaw ricorda di quando era bambino nel parco giochi e ripensa con orgoglio al viaggio che ha intrapreso.

“Si merita tutto ciò che gli capita”, ha detto Crenshaw. “Ha fatto tutto nel modo giusto. Non l’ha fatto ad alta voce. L’ho visto crescere ed è come crescere attraverso il cemento. È qui e la sua storia è lungi dall’essere finita”.

È un film che sarebbe difficile da credere come opera di finzione. Ma per il Texas e Mukuba è reale.

“Abbiamo un obiettivo più grande davanti a noi”, ha detto Mukuba della semifinale. “La storia non è finita.”