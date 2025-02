Il guardalinee offensivo di Bill ha annunciato il suo pensionamento

La NFL richiede un’incredibile vittima fisica e spinge i giocatori ai loro confini assoluti attraverso infortuni, battute d’arresto e competizione implacabile.

Tuttavia, per ogni giocatore, c’è un momento in cui il viaggio deve finire, che si tratti di età, infortuni o nuovi capitoli della vita.

Ora i Buffalo Bills offrono addio a un membro chiave nella loro linea offensiva.

Il guardalinee offensivo di backup di Bill Tommy Doyle ha annunciato il suo ritiro medico dalla NFL venerdì, costretto ad andare via dopo che il danno nervoso da un infortunio alla gamba sinistra ha tagliato la sua carriera poco dopo quattro stagioni.

Mentre la decisione è stata difficile, la sua salute a lungo termine ha dovuto dare la priorità.

Tommy Doyle ha annunciato il suo ritiro dalla NFL. ❤ Aiutaci a desiderare @Freestylefalcon Tutto il meglio nel suo prossimo capitolo: pic.twitter.com/tenwsxvb2p – Buffalo Bills (@buffaloBills) 14 febbraio 2025

Il messaggio segna la fine del capitolo NFL di Doyle, lasciando le bollette con un’altra guardia per affrontare questa stagione mentre continuano a modellare la loro squadra per il futuro.

Doyle è stato scelto da Buffalo Bills nel quinto round da Miami (OH) e ha trovato il suo ruolo nella squadra, che è apparso in 12 partite di carriera mentre registrava 102 scatti offensivi e contribuendo con altri 48 in squadre speciali.

Il suo viaggio non è stato senza una battuta d’arresto: un ACL strappato nel 2022 lo ha fatto atterrare in una riserva ferita, seguito da un altro grave infortunio alla gamba durante il vantaggio del 2023 contro Pittsburgh Steelers, che lo ha messo nella lista dei cuccioli.

Nonostante queste sfide, Doyle ha creato la sua storia di Bills, che ha catturato memorabilmente un touchdown di un yard da Josh Allen sotto la vittoria di Buffalos AFC Wild Card sul New England Patriots nel 2022.

Mentre Doyle chiude questo capitolo della sua vita, ora non vede l’ora di nuove opportunità oltre il campo di calcio.

