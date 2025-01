Il lanciatore Brian Matusz, scelta del primo turno degli Orioles nel 2008, muore all’età di 37 anni

L’ex mancino dei Baltimore Orioles Brian Matusz è morto martedì all’età di 37 anni, n. 4 nel draft MLB del 2008, che ha trascorso quasi tutti i suoi otto anni di carriera con gli Orioles.

Matusz ha giocato 279 partite e ha effettuato 68 presenze con il Baltimora. L’unica altra squadra della Major League per cui ha giocato sono stati i Chicago Cubs in un inizio di tre inning il 31 luglio 2016.

“Un appuntamento fisso nella nostra clubhouse dal 2009 al 2016, Brian era amato in tutto Birdland e la sua passione per il baseball e la nostra comunità non aveva eguali”, hanno detto gli Orioles in una nota. “Ha dedicato il suo tempo a connettersi con ogni tifoso possibile, è stato un compagno di squadra stimato e aveva sempre il sorriso sulle labbra.

I nostri cuori sono pesanti stasera mentre piangiamo la scomparsa dell’ex Oriole, Brian Matusz. Un appuntamento fisso nella nostra clubhouse dal 2009 al 2016, Brian era amato in tutto Birdland e la sua passione per il baseball e per la nostra comunità non aveva eguali. Si è preso il suo tempo per entrare in contatto con qualsiasi fan… pic.twitter.com/wNN3WkO8l4 — Baltimora Orioles (@Orioles) 8 gennaio 2025

Nessuna causa di morte è stata rilasciata.

Matusz, che alla fine divenne un mitigatore, fu notato soprattutto per il suo successo contro l’Hall of Famer David Ortiz, che andò 4 su 29 (.138) con 13 strikeout nella sua carriera contro Matusz.

Ha lanciato sia nella stagione 2012 che in quella 2014 per gli Orioles.

Baltimora ha ceduto Matusz, che aveva un’ERA 12.00 in sette partite, ai Braves nel maggio 2016, e Atlanta lo ha rilasciato una settimana dopo. Ha firmato un contratto con i Cubs, dove ha lanciato nelle minors tranne che per un inizio di big league. La sua carriera di lanciatore si è conclusa nel 2019.

Matusz è stato originariamente scelto dai Los Angeles Angels al quarto round nel 2005, ma ha deciso di frequentare l’Università di San Diego, dove ha vinto il lanciatore dell’anno della West Coast Conference ed è stato due volte finalista per il Golden Spikes Award. . Ha concluso la sua carriera universitaria come leader di tutti i tempi dello strikeout della scuola con 396.

Matusz avrebbe compiuto 38 anni l’11 febbraio.