Il lavoro di allenatore dei Patriots sarà molto ricercato se si aprirà

I New England Patriots riescono a mantenere la posizione n. 1 scelta nel Draft NFL 2025 con una sconfitta nella settimana 18 contro i Buffalo Bills.

Jerod Mayo ha avuto il compito impossibile di sostituire Bill Belichick come capo allenatore in questa stagione, e molti non sono rimasti impressionati dalla sua prestazione, portando alla possibilità che potesse essere una cosa sola.

Se Mayo viene licenziato e il lavoro si libera, secondo quanto riferito sarà ambito in tutta la lega per un motivo.

“Il lavoro di capo allenatore dei Patriots è sul radar di molte persone se diventa aperto a causa del giovane quarterback in franchising con Drake Maye, secondo Dianna Russini,” ha scritto JPAFootball su X.

𝗥𝗨𝗠𝗢𝗥𝗦: Quello #Patrioti il lavoro di capo allenatore è sul radar di molte persone se diventa aperto a causa della presenza già di un giovane quarterback in franchising con Drake Maye, secondo @DMRussini “Il lavoro di capo allenatore dei Patriots non è ufficialmente aperto, ma è sicuramente sul radar della gente… pic.twitter.com/hCqAd8LLwW — JPAFootball (@jasrifootball) 4 gennaio 2025

Avere una soluzione come quarterback contribuisce notevolmente a rendere attraente qualsiasi posto vacante da capo allenatore, e Maye ha ispirato molta fiducia in tutto il campionato, dato quanto ha giocato bene con così poco su cui lavorare intorno a lui.

I Pats hanno un enorme bisogno di registi su entrambi i lati della palla, così come sulla linea offensiva per proteggere Maye, ma un’apertura da capo allenatore avrebbe la priorità su tutto ciò.

In 11 partenze, il debuttante ha effettuato 15 passaggi di touchdown e 10 intercettazioni con una percentuale di completamento del 66,8%, aggiungendo 421 yard e due touchdown a terra.

L’ex leggenda dei Patriots e capo allenatore della NFL Mike Vrabel potrebbe essere in un breve elenco di possibili sostituti di Mayo.

Vrabel è stato recentemente intervistato per la partita di apertura dei New York Jets, ma sarebbe un perfetto sostituto dell’attuale regime nel New England.

Naturalmente, i vertici hanno già offerto il loro sostegno a Mayo, che quest’anno si è trovato in una situazione impossibile e potrebbe avere un’altra possibilità di mettersi alla prova.

