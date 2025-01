Il linebacker del Syracuse Kyle McCord si dichiarerà per il draft NFL

Il linebacker del Syracuse Kyle McCord, il miglior giocatore della nazione nel 2024, ha detto venerdì a ESPN che si dichiarerà per il draft NFL e ha deciso di non chiedere deroghe alla NCAA per la prossima stagione.

La decisione pone fine a quella che ha definito una “corsa folle” nel football universitario che lo ha visto andare 22-4 come quarterback titolare a Syracuse e Ohio State. McCord ha guidato la nazione nel 2024 con 4.779 yard e ha portato Syracuse a una stagione di 10 vittorie e una vittoria sullo Stato di Washington all’Holiday Bowl.

Nel 2024, ha interrotto la serie di vittorie consecutive in carriera di DeShaun Watson nell’ACC e la stagione da 10 vittorie è stata la sua prima dal 2018.

Consigli dell’editore

“Penso che la cosa più importante per me ovviamente sia stata la sensazione di aver messo insieme un anno davvero buono”, ha detto McCord a ESPN. “Considerato come si è svolto tutto e ciò che ho sentito in termini di feedback sulla bozza, ha senso procedere dopo aver considerato tutte le opzioni.”

McCord è arrivato quarto quest’anno con 34 passaggi di touchdown, e il suo dominio statistico e il suo forte gioco di squadra lo hanno aiutato molto agli occhi dei valutatori della NFL. McCord si preannuncia come una scelta di metà turno della NFL in questo momento, con il processo di gioco nell’East-West Shrine Bowl e l’incontro con le squadre durante il processo di draft che gli danno la possibilità di migliorare le sue azioni. Attualmente non è classificato tra i primi 10 quarterback idonei al draft di Mel Kiper Jr. da ESPN.

Il trasferimento a Syracuse si è rivelato vantaggioso per McCord, poiché il programma sotto la guida dell’allenatore del primo anno Fran Brown e l’attacco sotto il coordinatore Jeff Nixon hanno dato a McCord un forum per prosperare. Ha detto che sarà “per sempre debitore” alla scuola e al personale per il tempo trascorso lì.

“Andare a Syracuse è stato un po’ un atto di fede”, ha detto McCord. “Alla fine della stagione che ho trascorso all’Ohio State, entrare nel portale e non avere idea di dove saresti stato, è stata una situazione spaventosa.

Ha detto che è grato per il viaggio da 11-1 come titolare all’Ohio State per portare l’incertezza a uno storico ultimo anno al college a Syracuse.

“La cosa più importante è quanto sono grato al Syracuse per avermi portato qui”, ha detto McCord. “Sono grato agli allenatori, ai miei compagni e ai tifosi.

McCord, laureatosi a Syracuse, ha espresso apprezzamento a Brown e Nixon. Ha detto che l’offesa di Nixon, che è un allenatore veterano della NFL, lo ha aiutato a prepararsi per il prossimo passo che sta per compiere.

“È una delle menti calcistiche più intelligenti che abbia mai avuto”, ha detto McCord. “Mi ha messo nella posizione di andare là fuori e avere successo. Penso che la sua regia sia stata fenomenale, soprattutto nelle situazioni in cui abbiamo dovuto averlo. Devo molto del mio successo a lui”.

McCord crede che le avversità del suo viaggio lo abbiano plasmato per la NFL.

“Penso di aver imparato molto su me stesso durante il processo”, ha detto McCord, “ed è stata davvero la prima volta che ho affrontato un grande momento di avversità quando ho dovuto entrare nel portale. È stata sicuramente una corsa folle e sfrenata. don non lo cambierò per niente al mondo.”

McCord ha giocato cinque partite come matricola all’Ohio State, una in più rispetto al minimo NCAA per una stagione in maglia rossa. Ha presentato istanza di rinuncia per contestarlo, ma ha detto che da allora ha deciso di farcela ed entrare nella NFL.